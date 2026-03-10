Na Hrvaškem v vojašnice odšlo 800 nabornikov; dobili bodo po 1100 evrov na mesec

Na Hrvaškem je z marcem v vojašnice odšlo okoli 800 nabornikov, potem ko so lani spremenili zakon o obrambi in ponovno uvedli obvezno temeljno vojaško usposabljanje (TVO), poročajo hrvaški mediji.

Gre za generacijo osemnajstletnikov, ki še niso opravili nobenega vojaškega usposabljanja. Kljub temu se je od okoli 800 prijavljenih polovica javila prostovoljno za služenje roka. Od tega je vsaka deseta ženska, čeprav glede na zakon vojaško usposabljanje zanje ni obvezno, poroča BBC.

»Z osnovnim vojaškim usposabljanjem bodo ti naborniki pridobili novo vrednost v smislu specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih bodo pridobili med usposabljanjem. Prav tako bodo svojo psihofizično pripravljenost dvignili na bistveno višjo raven. Čaka jih dragocena in koristna izkušnja, ki se je bodo, verjamem, z veseljem spominjali vse življenje,« je po navedbah hrvaških medijev dejal načelnik generalštaba hrvaških oboroženih sil Tihomir Kundid. Poudaril je, da so naborniki izredno motivirani za izzive, ki jih čakajo v prihodnjih osmih tednih.

Nabornikom naj bi pomagali, da se postopoma privadijo na življenje v vojašnici in pri tem ne doživljajo preveč stresa. Prav tako jim bodo dovolili uporabo mobilnih telefonov – izjemoma ne med samim usposabljanjem, poroča BBC.

»Če primerjam z vojaško službo, ki sem jo služil, je razlika ogromna. Služil sem 12 mesecev v vojski in takrat je bil pristop povsem drugačen. Ni bilo toliko poudarka na človeku samem in na tem, kako se je počutil, ampak odnos nadrejenih do nas kot mladih vojakov je bil veliko strožji in bolj zahteven,« je še dejal Kundid in dodal, da je nov učni načrt sodoben in osredotočen na mlade ter njihove potrebe in interese.

Poleg osnovnih veščin se bodo naborniki učili tudi o uporavljanju in zaščiti pred droni ter o kibernetski varnosti. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

Usposabljanje bo za nabornike trajalo dva meseca, izvajalo pa se bo v vojašnicah v Kninu, Slunju in Požegi. V sklopu usposabljanja naj bi se naučili vse, od tradicionalnih veščin do osnovnega upravljanja dronov in zaščite pred njimi. Vojaki bodo za služenje dobili mesečno plačilo 1100 evrov.

Tisti, ki so podali ugovor vesti, bodo opravljali civilno služenje in za to na mesec prejeli manj kot polovico mesečnega plačila, namenjenega za tiste nabornike, ki se bodo vojaško usposabljali. Hrvaške oblasti so za javnost sporočile, da je ugovor vesti za zdaj podalo le deset ljudi.

Vojna le državo stran

Na Hrvaškem so se za uvedbo obveznega temeljnega vojaškega usposabljanja ponovno odločili po 17 letih. »Situacija na Hrvaškem in v naši okolici je bila stabilna. Zdaj je povsem drugače,« je za BBC dejal hrvaški obrambni minister Ivan Anusić. »Štiri leta smo opazovali ne le rusko agresijo v Ukrajini, temveč tudi ruske zaveznice, ki po Evropi opravljajo svoje delo,« je še dodal.

Poleg Hrvaške obvezno služenje vojaškega roka nameravajo uvesti tudi v Srbiji, kjer naj bi trajalo 75 dni. Po besedah predsednika Aleksandra Vučića ga bodo uvedli v prihodnjih 12 mesecih. Tudi v Sloveniji nekatere opozicijske stranke zagovarjajo ponovno uvedbo služenja vojaškega roka.