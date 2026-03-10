  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Na Hrvaškem v vojašnice odšlo 800 nabornikov; dobili bodo po 1100 evrov na mesec

    Usposabljanje bo za nabornike trajalo dva meseca, izvajalo pa se bo v vojašnicah v Kninu, Slunju in Požegi. Polovica se jih je javila prostovoljno.
    Hrvaška je obvezno služenje vojaškega roka ponovno uvedla po 17 letih. FOTO: Nikola Solić/Reuters
    Galerija
    Hrvaška je obvezno služenje vojaškega roka ponovno uvedla po 17 letih. FOTO: Nikola Solić/Reuters
    Ma. J.
    10. 3. 2026 | 08:17
    10. 3. 2026 | 08:43
    3:53
    A+A-

    Na Hrvaškem je z marcem v vojašnice odšlo okoli 800 nabornikov, potem ko so lani spremenili zakon o obrambi in ponovno uvedli obvezno temeljno vojaško usposabljanje (TVO), poročajo hrvaški mediji.

    Gre za generacijo osemnajstletnikov, ki še niso opravili nobenega vojaškega usposabljanja. Kljub temu se je od okoli 800 prijavljenih polovica javila prostovoljno za služenje roka. Od tega je vsaka deseta ženska, čeprav glede na zakon vojaško usposabljanje zanje ni obvezno, poroča BBC.

    »Z osnovnim vojaškim usposabljanjem bodo ti naborniki pridobili novo vrednost v smislu specifičnih znanj, spretnosti in kompetenc, ki jih bodo pridobili med usposabljanjem. Prav tako bodo svojo psihofizično pripravljenost dvignili na bistveno višjo raven. Čaka jih dragocena in koristna izkušnja, ki se je bodo, verjamem, z veseljem spominjali vse življenje,« je po navedbah hrvaških medijev dejal načelnik generalštaba hrvaških oboroženih sil Tihomir Kundid. Poudaril je, da so naborniki izredno motivirani za izzive, ki jih čakajo v prihodnjih osmih tednih.

    Nabornikom naj bi pomagali, da se postopoma privadijo na življenje v vojašnici in pri tem ne doživljajo preveč stresa. Prav tako jim bodo dovolili uporabo mobilnih telefonov – izjemoma ne med samim usposabljanjem, poroča BBC.

    »Če primerjam z vojaško službo, ki sem jo služil, je razlika ogromna. Služil sem 12 mesecev v vojski in takrat je bil pristop povsem drugačen. Ni bilo toliko poudarka na človeku samem in na tem, kako se je počutil, ampak odnos nadrejenih do nas kot mladih vojakov je bil veliko strožji in bolj zahteven,« je še dejal Kundid in dodal, da je nov učni načrt sodoben in osredotočen na mlade ter njihove potrebe in interese.

    Poleg osnovnih veščin se bodo naborniki učili tudi o uporavljanju in zaščiti pred droni ter o kibernetski varnosti. FOTO: Antonio Bronić/Reuters
    Poleg osnovnih veščin se bodo naborniki učili tudi o uporavljanju in zaščiti pred droni ter o kibernetski varnosti. FOTO: Antonio Bronić/Reuters

    Usposabljanje bo za nabornike trajalo dva meseca, izvajalo pa se bo v vojašnicah v Kninu, Slunju in Požegi. V sklopu usposabljanja naj bi se naučili vse, od tradicionalnih veščin do osnovnega upravljanja dronov in zaščite pred njimi. Vojaki bodo za služenje dobili mesečno plačilo 1100 evrov.

    Tisti, ki so podali ugovor vesti, bodo opravljali civilno služenje in za to na mesec prejeli manj kot polovico mesečnega plačila, namenjenega za tiste nabornike, ki se bodo vojaško usposabljali. Hrvaške oblasti so za javnost sporočile, da je ugovor vesti za zdaj podalo le deset ljudi.

    Vojna le državo stran

    Na Hrvaškem so se za uvedbo obveznega temeljnega vojaškega usposabljanja ponovno odločili po 17 letih. »Situacija na Hrvaškem in v naši okolici je bila stabilna. Zdaj je povsem drugače,« je za BBC dejal hrvaški obrambni minister Ivan Anusić. »Štiri leta smo opazovali ne le rusko agresijo v Ukrajini, temveč tudi ruske zaveznice, ki po Evropi opravljajo svoje delo,« je še dodal.

    Poleg Hrvaške obvezno služenje vojaškega roka nameravajo uvesti tudi v Srbiji, kjer naj bi trajalo 75 dni. Po besedah predsednika Aleksandra Vučića ga bodo uvedli v prihodnjih 12 mesecih. Tudi v Sloveniji nekatere opozicijske stranke zagovarjajo ponovno uvedbo služenja vojaškega roka.

    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Razlika med Gibanjem Svoboda in SDS je skoraj skopnela

    Barometer: Če upoštevamo le opredeljene, bi jutri parlamentarni prag prestopilo šest strank. Skok Gibanja Svoboda in Levice z Vesno.
    Barbara Hočevar 9. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Slovenski trener prav za rojstni dan izvedel slabo novico

    Niko Kytösaho in Antti Aalto sta s 3. mestom na včerajšnji superekipni preizkušnji v Lahtiju poskrbela za prve finske stopničke v svetovnem pokalu po letu 2014.
    Miha Šimnovec 9. 3. 2026 | 11:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Iranu

    Vojna lahko traja večno, val terorizma ne bo presenečenje

    Če vodstvo ZDA ima načrt, je ta slab ali dobro skrit, vojna je pahnila Ukrajino v položaj rešiteljice pred iranskimi brezpilotniki.
    Novica Mihajlović 9. 3. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Los Angeles

    Luka Dončić naj bi razdrl zaroko in že sprožil sodni postopek

    Slovenski košarkarski zvezdnik Luka Dončić naj bi se razšel z dolgoletno partnerko Anamario Goltes in že sprožil začetek sodnega postopka glede skrbi za hčeri.
    7. 3. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Hernija diska: kdaj je operacija res zadnja možnost?

    Vas je neznosna bolečina v hrbtu priklenila na posteljo? Morda gre za hernijo diska – stanje, ki lahko brez rehabilitacije vodi do nepopravljivih posledic.
    Promo Delo 10. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zakaj mnogi zdaj menjajo vrata?

    Lip Bled ob sejmu Dom pripravlja posebno sejemsko ponudbo notranjih in vhodnih vrat ter talnih oblog. Akcija velja do konca marca oziroma do razprodaje zalog.
    10. 3. 2026 | 08:49
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Zanesljiv internet postaja standard počitnic

    Hrvaška je med najbolj zaželenimi destinacijami za digitalne nomade in družine in zanje so pri A1 Hrvaška razvili posebno ponudbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Pogled skozi okno vlaka v sončno prihodnost

    Promo Delo 4. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Hrvaškasluženje vojaškega rokavojskaRusijanaborništvoobramba

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Magazin  |  Zanimivosti
    Ona 365

    Ajda Smrekar: Tak sistem dela mi da zanesljivost in občutek varnosti

    Gledališka in filmska igralka Ajda Smrekar je nominiranka za Ono 365. Pravi, da le z razumevanjem družbenega konteksta vloge odgovorno osmisli.
    Nika Vistoropski 10. 3. 2026 | 09:10
    Preberite več
    Šport  |  Drugo
    V metežu golov

    Anže Kopitar le še dve točki oddaljen od rekorda

    Hokejisti Los Angeles Kings so v NHL po podaljšku s 5:4 v gosteh premagali Columbus Blue Jackets. Slovenski as je dosegel točko in lovi Marcela Dionna.
    10. 3. 2026 | 09:06
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

    Druga etapa se končna na klancu v spektakularnem mestu

    Primož Roglič že danes lahko obleče modro majico vodilnega.
    Miroslav Cvjetičanin 10. 3. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Lestvica UCI

    Tadej Pogačar s 109. zmago povečal prednost

    Slovenski kolesarski zvezdnik na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci ima pred drugim Mehičan Isaacom Del Toroom kar 4820 točk prednosti
    10. 3. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obvezno služenje

    Na Hrvaškem v vojašnice odšlo 800 nabornikov; dobili bodo po 1100 evrov na mesec

    Usposabljanje bo za nabornike trajalo dva meseca, izvajalo pa se bo v vojašnicah v Kninu, Slunju in Požegi. Polovica se jih je javila prostovoljno.
    10. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Spremljamo v živo

    Druga etapa se končna na klancu v spektakularnem mestu

    Primož Roglič že danes lahko obleče modro majico vodilnega.
    Miroslav Cvjetičanin 10. 3. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Lestvica UCI

    Tadej Pogačar s 109. zmago povečal prednost

    Slovenski kolesarski zvezdnik na vrhu svetovne lestvice Mednarodne kolesarske zveze Uci ima pred drugim Mehičan Isaacom Del Toroom kar 4820 točk prednosti
    10. 3. 2026 | 08:20
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Obvezno služenje

    Na Hrvaškem v vojašnice odšlo 800 nabornikov; dobili bodo po 1100 evrov na mesec

    Usposabljanje bo za nabornike trajalo dva meseca, izvajalo pa se bo v vojašnicah v Kninu, Slunju in Požegi. Polovica se jih je javila prostovoljno.
    10. 3. 2026 | 08:17
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    80 let energije za življenje

    Petrol s skoraj 600 prodajnimi mesti v petih državah, v Sloveniji, na Hrvaškem, v Srbiji, Bosni in Hercegovini ter Črni gori, ter z mrežo več kot 680 električnih polnilnic podpira mobilnost nove dobe. Z raznolikim portfeljem oskrbe z energenti in proizvodnje energije iz obnovljivih virov je prisoten tudi v Italiji in Avstriji.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Veliki odri poletja: operne in baletne uspešnice 74. Ljubljana Festivala

    Na odrih 74. Ljubljana Festivala bodo letos zaživela nekatera največja dela glasbenega gledališča.
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 11:42
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Slovenske železnice nad povprečjem po trajnostnem indeksu RSI

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    1. 2. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    140 let vizije, ki premika svet. 140 izjemnih priložnosti

    140 let avtomobila in 100 let znamke Mercedes-Benz se združuje v jubilejno leto, polno zgodovinskih mejnikov, navdiha in izjemne jubilejne ponudbe.
    Promo Delo 6. 3. 2026 | 12:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    »Ni rešitve.« Morda imajo zastarele pristope

    Pri pomanjkanju čeljustne kosti se možnosti zdravljenja močno razlikujejo. All-on-X in napredni implantati odpirajo pot do fiksne rešitve.
    6. 3. 2026 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Raziščite oazo miru in družinskega vzdušja

    Ilirija Resort v Biogradu na moru leži tik ob morju in je edinstven po tem, da združuje bivanje na plažiz bližino središča mesta.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Evropa pospešuje, tudi slovenska podjetja stopnjujejo preboj

    Zanimanje za sodelovanje s podjetji, ki razvijajo visokotehnološke rešitve, se v Evropi in širše hitro povečuje.
    Promo Delo 5. 2. 2026 | 09:13
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Zakaj je Evropa tako odvisna od ZDA?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj lahko z artroskopsko operacijo odpravimo bolečino v gležnju?

    Kdaj je pri bolečini v gležnju dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija?
    Promo Delo 9. 3. 2026 | 09:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Velika Gorica: Pristno doživetje Turopolja na dosegu roke

    Destinacija, ki temelji na izkušnjah, dostopnosti ter vsebini z identiteto in zgodbo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo