Na hrvaškem zaradi kuge usmrtili 10.000 prašičev

Na eni od farm v hrvaški Slavoniji so danes zaradi izbruha virusa afriške prašičje kuge začeli usmrtitev 9829 prašičev. Gre za največji posamezni primer okužbe s tem virusom, odkar se je Hrvaška poleti 2023 začela spopadati z epidemijo te bolezni. Tik pred tem so na drugi farmi že usmrtili več kot 1600 prašičev, poročajo hrvaški mediji.

Virus na farmi Sokolovac podjetja Belje severno od Osijeka so odkrili minuli teden. Živali na farmi niso kazale kliničnih znakov bolezni, a je okužbo odkrila redna analiza vzorcev.

Na terenu je danes po pisanju Jutarnjega lista pet veterinarskih ekip, po ocenah pa bo postopek usmrtitev trajal do sedem dni. Vse živali bodo odstranili na predpisan način prek pooblaščenega koncesionarja, po končanem postopku pa bodo celotno farmo mehansko očistili in oprali ter opravili končno dezinfekcijo.

Pred Sokolovcem so že usmrtili tudi 1658 prašičev z ene od farm v naselju Nemetin pri Osijeku.

V Osijeku je danes potekala seja kriznega štaba za nadzor in zajezitev afriške prašičje kuge.

Hrvaški minister za kmetijstvo David Vlajčić je po seji po poročanju hrvaške javne radiotelevizije HRT sporočil, da danes ni novih potrjenih primerov te bolezni. Pojasnil je, da so vzpostavili točke za nadzor prometa in okrepljen nadzor na mejnih prehodih. Pod posebnim nadzorom je 54 velikih farm v osiješko-baranjski in vukovarsko-sremski županiji, na okuženih farmah pa poteka 24-urni nadzor. Vse rejce prašičev je pozval k odgovornosti in opozoril na resnost razmer.