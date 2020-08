Potem ko so na Hrvaškem včeraj potrdili 162 novih primerov okužbe s koronavirusom, je številka tudi danes krepko presegla stotico. Po poročanju spletnega portala Index.hr so do zdaj v soboto našteli več kot 120 novih okužb, od tega največ v Zagrebu in Dalmaciji.



Na uradne številke še čakamo.