Na hrvaških šolah so prejeli nove grožnje z bombami

Več zagrebških šol je tudi danes prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah, je potrdila hrvaška policija. V zadnjih desetih dneh je bilo na Hrvaškem več sto lažnih groženj z bombami, ki so jih prejele šole, pa tudi vrtci, trgovska središča, zdravstvene ustanove, medijske hiše in splitsko letališče.

»Policija je na terenu in ugotavlja vse okoliščine kot tudi v preteklih dneh, zato ni treba širiti panike,« je danes potrdila policija za hrvaško tiskovno agencijo Hina. Obvestila je prejelo več šol, učence in zaposlene pa so evakuirali.

Na Hrvaškem so v petih dneh minulega tedna po ocenah prejeli več kot 500 obvestil o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah. Val groženj z bombami se je nadaljeval tudi v ponedeljek, ko so grozilna sporočila poleg šol v več večjih mestih po državi prejeli tudi zagrebški klinični center in mestna uprava ter uredništvi spletnih portalov Index in 24sata.

Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v ponedeljek na novinarski konferenci poudaril, da policija vse prijave jemlje zelo resno in da so okrepili mednarodno sodelovanje, saj grozilna sporočila prihajajo iz tujine. Podrobnosti o preiskavi ni želel razkriti, da ne bi pomagal storilcem.

Premier Andrej Plenković pa je v izjavi ocenil, da so ponavljajoče se grožnje z bombami očitno del namernega širjenja nemira v javnosti. Poudaril je, da pristojne institucije in službe ravnajo resno in odgovorno, saj si po njegovih besedah ne morejo privoščiti, da ne bi preverili, za kaj gre.