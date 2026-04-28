    Na hrvaških šolah so prejeli nove grožnje z bombami

    Na Hrvaškem so v petih dneh minulega tedna po ocenah prejeli več kot 500 obvestil o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah.
    Policijsko vozilo. FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell
    Policijsko vozilo. FOTO: Ivo Cagalj/Pixsell
    STA
    28. 4. 2026 | 10:26
    2:02
    A+A-

    Več zagrebških šol je tudi danes prejelo obvestila o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah, je potrdila hrvaška policija. V zadnjih desetih dneh je bilo na Hrvaškem več sto lažnih groženj z bombami, ki so jih prejele šole, pa tudi vrtci, trgovska središča, zdravstvene ustanove, medijske hiše in splitsko letališče.

    »Policija je na terenu in ugotavlja vse okoliščine kot tudi v preteklih dneh, zato ni treba širiti panike,« je danes potrdila policija za hrvaško tiskovno agencijo Hina. Obvestila je prejelo več šol, učence in zaposlene pa so evakuirali.

    Na Hrvaškem so v petih dneh minulega tedna po ocenah prejeli več kot 500 obvestil o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah. Val groženj z bombami se je nadaljeval tudi v ponedeljek, ko so grozilna sporočila poleg šol v več večjih mestih po državi prejeli tudi zagrebški klinični center in mestna uprava ter uredništvi spletnih portalov Index in 24sata.

    Hrvaški notranji minister Davor Božinović je v ponedeljek na novinarski konferenci poudaril, da policija vse prijave jemlje zelo resno in da so okrepili mednarodno sodelovanje, saj grozilna sporočila prihajajo iz tujine. Podrobnosti o preiskavi ni želel razkriti, da ne bi pomagal storilcem.

    Premier Andrej Plenković pa je v izjavi ocenil, da so ponavljajoče se grožnje z bombami očitno del namernega širjenja nemira v javnosti. Poudaril je, da pristojne institucije in službe ravnajo resno in odgovorno, saj si po njegovih besedah ne morejo privoščiti, da ne bi preverili, za kaj gre.

    Sorodni članki

    Šport  |  Košarka
    Liga NBA

    Serija s Houstonom se tudi za Dončića razpleta popolno

    Košarkarji Los Angeles Lakers se iz Teksasa vračajo z zmago in porazom, a LeBron James opozarja, da popuščanje v ritmu ne pride v poštev.
    Nejc Grilc 28. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Kriptožetoni

    Milijoni v minutah, nato razočaranje po letih čakanja

    Bralec je investiral v kriptožetone slovenskega podjetja, zdaj mu nudijo četrtino naložbene vrednosti.
    Tomica Šuljić 27. 4. 2026 | 21:21
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Urgentni center Celje

    Od 180 specialistov urgentne medicine jih 160 ne dela na urgencah

    Prihaja vse več pacientov, ki povedo, da pridejo na urgenco, ker nimajo dostopa do svojega zdravnika.
    Špela Kuralt 28. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    PremiumPhoto
    Gospodarstvo  |  Novice
    Davčni obračuni

    Efektivna davčna obremenitev najvišja po letu 2009

    Prihodki pridobitnih dejavnosti v zadnjih štirih letih realno upadajo.
    Karel Lipnik 28. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Premium
    Gospodarstvo  |  Novice
    Profil

    Kdo so trije mladi fantje, ki so kupili skoraj polovico podjetja Bugatti-Rimac

    HOF Capital so ustanovili trije Egipčani leta 2016 nekaj let po prihodu v ZDA: danes upravljajo približno 12 milijard dolarjev sredstev.
    Pija Kapitanovič 27. 4. 2026 | 08:03
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Volitve 2026

    Pirc Musarjeva: To je storil tudi Pahor; oglasil se je Tonin

    Predsednica republike: Vsak korak, ki sem ga v postopku predlaganja mandatarja naredila, je bil skrbno premišljen in prediskutiran z ustavnimi pravniki.
    Peter Zalokar 26. 4. 2026 | 16:04
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Črna kronika
    Črna kronika

    Učiteljica matematike, ki naj bi bila del mamilarske družbe, ostaja za zapahi

    Sodišče je zavrnilo predlog za hišni pripor. Bila naj bi zelo pomemben člen kriminalne mamilarske združbe.
    27. 4. 2026 | 15:48
    Preberite več
    Premium
    Mnenja  |  Kolumne
    Kolumna

    Razpoke četrte Janševe vlade tokrat razvidne že pred njenim imenovanjem

    Polarizacija se krepi, politični sistem, namenjen njenemu brzdanju, pa posledično postaja vse bolj tog in neizprosen do začasnih večin.
    Luka Lisjak Gabrijelčič 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bolečine v kolenu: zakaj težava pogosto ni le obraba?

    Bolečine v kolenu so pogosta težava in so največkrat povezane z obrabo zaradi vsakodnevnih dejavnosti, kot so hoja, upogibanje, stanje in dvigovanje.
    Promo Delo 28. 4. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    DRUGAČNOST

    »Nimam nikogar«: zakaj drugačnost še vedno boli (video)

    Otroci razlike hitro opazijo, še hitreje pa začutijo, ali so zaradi njih sprejeti ali odrinjeni.
    21. 4. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    SPOMLADANSKI ODKLOP

    Opatija spomladi: umirjen oddih in velnes ob Jadranu

    Pomlad v Opatiji je nekaj posebnega. Dnevi so daljši, svetloba je mehkejša, zrak ob morju pa še posebej svež. Ozračje vabi k ponovni vzpostavitvi ravnovesja.
    Promo Delo 23. 4. 2026 | 09:35
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Zaposlitev slovenskih delavcev pri tujih delodajalcih na evropskem trgu dela

    Globalizacija in razmah dela na daljavo, ki se je še posebej okrepilo v času pandemije in po njej, sta bistveno preoblikovala trg dela.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:29
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Krožno gospodarstvo

    Čez deset let pomanjkanje klasičnih gradbenih materialov

    Predlagan je regijski trg recikliranih gradbenih materialov, a najprej bo treba določiti nove standarde.
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Gradbeništvo

    Prezračevanje in potresna varnost sta ključna za udobje

    Trajnostna gradnja: Zamujena priložnost za hkratno energetsko in protipotresno obnovo, ob tem, da se je kakovost bivanja ponekod poslabšala
    Borut Tavčar 25. 4. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Intervju Petra Veber

    Pri varnostnih rešitvah bi morale prednjačiti »izdelane v EU«

    Petra Veber: V sedanjih geopolitičnih razmerah bi morala podjetja dati večji poudarek izvoru varnostnih rešitev, ki je eno od kritičnih področij pri poslovanju
    Miran Varga 24. 4. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Mobilnost

    Ženske pogosteje z javnim prevozom kot moški

    Prebivalci Slovenije so lani na vsakodnevnih poteh prevozili oziroma prehodili razdaljo 12,2 milijarde kilometrov.
    Marjana Kristan Fazarinc 24. 4. 2026 | 04:15
    Preberite več

    Hrvaška, grožnje, osnovne šole, bomba, policija

    Novice  |  Slovenija
    Odpuščanja

    57 zaposlenim v podjetju Dani AFC danes delijo redne odpovedi

    V podjetju je zaposlenih 57 oseb, od tega 45 žensk, med vsemi zaposlenimi pa je tudi 11 invalidov.
    28. 4. 2026 | 11:02
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Deloindom

    Bezeg: kaj je v resnici užitno in zakaj z njim ni dobro eksperimentirati

    Čeprav se zdi, da ga vsi nabiramo in pripravljamo, bezeg spada med rastline, ki jih je treba znati pravilno uporabljati.
    Kaja Berlot 28. 4. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    KPK

    KPK: Stanje na področju lobiranja je zaskrbljujoče

    Komisija je v letu 2025 uvedla 115 prekrškovnih postopkov.
    28. 4. 2026 | 10:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Hrvaška

    Na hrvaških šolah so prejeli nove grožnje z bombami

    Na Hrvaškem so v petih dneh minulega tedna po ocenah prejeli več kot 500 obvestil o domnevno podtaknjenih eksplozivnih napravah.
    28. 4. 2026 | 10:26
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Humanitarna akcija

    Slovenski študentje na Kubo z zdravili in sporočilom: Prebijmo embargo

    V to karibsko državo bodo dostavili približno 100 kilogramov zdravil.
    28. 4. 2026 | 10:21
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zobozdravstvo prihodnosti
    Vredno branja

    En dan v življenju pacienta, ki je mislil, da je prepozno

    Ko se zdi, da ni več rešitve, sodobna implantologija z naprednimi All-on-X metodami odpira nove možnosti tudi pri pomanjkanju kosti
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:38
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Tudi v Sloveniji? Po mestnih ulicah bodo vozili roboti

    Avtonomna dostava, digitalizacija in novi logistični modeli napovedujejo spremembe, ki jih Pošta Slovenije že preizkuša v praksi
    Promo Delo 22. 4. 2026 | 09:37
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Hévíz na Madžarskem: spoznajte ta košček oaze

    Madžarska termalna destinacija ostaja priljubljena izbira za kratek pobeg z dovolj miru in udobja.
    20. 4. 2026 | 11:51
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Skrita kriza energetike: številke, ki vzbujajo skrb

    Distribucijsko omrežje postaja ključni pogoj energetskega prehoda, saj mora hkrati obvladovati več porabe, več virov in več nihanj.
    20. 4. 2026 | 14:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zdravljenje izpaha pogačice pri otrocih

    Izpah pogačice je pogosta poškodba pri otrocih in mladostnikih, najpogosteje povezana s športnimi dejavnostmi, kot so nogomet, gimnastika in ples.
    Promo Delo 20. 4. 2026 | 08:54
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Kdo v resnici nadzoruje digitalno infrastrukturo Evrope

    Pravila tretjih držav in vse bolj izpostavljena digitalna infrastruktura odpirajo vprašanje, kako ohraniti nadzor nad podatki, sistemi in ključnimi procesi.
    20. 4. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Energija za ljudi in prostor

    Energetski projekti danes niso več zgolj tehnične investicije, temveč tudi razvojne priložnosti za okolje, v katerem nastajajo.
    Promo Delo 24. 4. 2026 | 14:13
    Preberite več

