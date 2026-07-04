Na Hvaru izbruhnil velik požar

Na območju kraja Ivan Dolac na hrvaškem otoku Hvaru je danes malo po 16. uri izbruhnil velik požar. Gorita trava in nizko rastlinje, gasilcem s hvarskega operativnega območja pri gašenju pomagata dva kanaderja, poročajo hrvaški mediji.

Gasilcem delo otežuje burja, ki plamene nosi proti težje dostopnemu vrhu hriba, na katerem je požar izbruhnil. Po navedbah pristojnih sicer ljudje in objekti trenutno niso.

Gori tudi Portugalska

Požari zaradi vročine divjajo tudi po južni Franciji in Portugalski. Največ skrbi oblastem in lokalnim prebivalcem trenutno povzroča požar pri Vouzeli. Na prošnjo Portugalske za pomoč so na prizadeta območja že prispeli gasilci iz drugih evropskih držav.

Na terenu sta za zdaj dva italijanska kanaderja za gašenje iz zraka ter 118 gasilcev in 45 vozil iz Španije. Portugalska je v petek zaprosila za pomoč prek evropskega mehanizma na področju civilne zaščite. V skladu z dvostranskimi sporazumi o sodelovanju na področju civilne zaščite naj bi pomoč zagotovil tudi Maroko.

V zadnjih 24 urah je bilo po podatkih portugalske Nacionalne uprave za civilno zaščito (ANEPC) poškodovanih devet ljudi, med njimi dva huje. Oblasti so zaradi razmer na celotnem portugalskem kopnem med 3. in 6. julijem razglasile stanje pripravljenosti, poroča Euronews.