Na Hvaru pojav meteocunamija

Nevihtni sistem, ki se je v sredo razvil nad Jadranom, je zvečer tudi na hrvaško obalo prinesel močan veter in nalive. Iz Pulja in Zadra so poročali o poplavljenih delih obale, na Hvaru pa so opazili pojav t. i. meteocunamija.

Morje je najprej poplavilo dele obale v Pulju in močni sunki vetra so po mestnih ulicah nosili smeti ter različne predmete.

Gasilci so posredovali zaradi odstranjevanja vej s ceste, neurje pa je povzročilo tudi nevšečnosti organizatorjem 73. Puljskega filmskega festivala, saj so morali preložiti predvideno projekcijo filma ob slovesnem zaključku festivala.

Neurje je v sredo zvečer zajelo tudi območje Zadra. Gasilci so posredovali zaradi podrtih dreves, na mestni rivi pa se je prevrnila jadrnica, poroča portal Dalmacija Danas.

Stari Grad na Hvaru je okoli 23. ure medtem zajela izrazita plima, ki je gladino morja dvignila za več kot 30 centimetrov ter presenetila domačine in turiste. Kmalu zatem se je morje nenadoma umaknilo in padlo približno 60 centimetrov pod običajno raven, tako da so nekateri čolni ostali na suhem, še poroča portal.

Pojav, znan tudi kot meteocunami, povzročajo hitre spremembe zračnega tlaka, ki sprožijo nihanje morske gladine. Najizrazitejši je v plitvih in podolgovatih zalivih, zlasti če so obrnjeni v smer prihoda vala.

Spremenljivo vreme se bo po napovedih nadaljevalo tudi danes, hrvaški državni hidrometeorološki zavod (DHMZ) pa je za večji del države izdal rumeno vremensko opozorilo zaradi možnosti neviht z nalivi.