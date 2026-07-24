Število posmrtnih ostankov otrok, odkritih ob domu redovnic, zraslo na 99

Irski raziskovalci so sporočili, da so začeli s forenzičnimi preiskavami človeških posmrtnih ostankov, izkopanih na področju mesta Tuam v grofiji Galway, s čimer se začenja novo poglavje izkopavanj na neoznačenem množičnem grobišču, kjer je nekoč stal dom za matere in dojenčke.

Odkrili so še 22 sklopov posmrtnih ostankov dojenčkov, s čimer se je število z doslej najdenih 77 ostankov povečalo na 99. Ostanki so bili najdeni v krstah na območju jugozahodnega roba najdišča, ki je v zgodovinskih dokumentih sicer označeno kot »pokopališče«.

Ekipo za izvedbo izkopavanj, imenovano leta 2023, vodi Daniel MacSweeney, ki je za AFP povedal, da bodo v novem forenzičnem centru in mrtvašnici lahko pregledali vseh 99 sklopov človeških posmrtnih ostankov, ki so jih doslej izkopali.

Strokovnjaki bodo v centru v Tuamu izkopane ostanke pregledali, nato pa opravili analizo DNK. FOTO: Paul Faith/Afp

Izkopavanja so se v Tuamu, na območju nekdanjega doma, začela junija 2025, kjer so katoliške redovnice med letoma 1925 in 1961 nastanile neporočene nosečnice in njihove otroke. Red redovnic je priznal, da so bili otroci in dojenčki pokopani na nespoštljiv in nesprejemljiv način ter se za to opravičil. Za izkopavanja je prispeval 2,14 milijona funtov.

Arhivski zapisi kažejo, da je tam umrlo 796 dojenčkov in majhnih otrok, mnogi med njimi pa so bili pokopani v neoznačenih grobovih.

V poskusnih izkopavanjih v letih 2016 in 2017 so v opuščeni podzemni greznici odkrili veliko količino posmrtnih ostankov dojenčkov. Strokovnjaki bodo v centru v Tuamu izkopane ostanke pregledali, nato pa opravili analizo DNK, s katero bodo skušaliu ugotoviti tudi identiteto žrtev ter skušali ugotoviti tudi starost in spol.

»Zdaj lahko opravimo forenzične preiskave človeških ostankov, ki smo jih že izkopali,« je za AFP povedal MacSweeney, direktor Urada direktorja za pooblaščeno intervencijo v Tuamu (ODAIT).

Želijo preseči zgolj številke

»To nam bo omogočilo, da presežemo zgolj številke, o katerih smo doslej poročali, ter začnemo tem zgodbam dajati osebno razsežnost – da bomo razumeli, kako so ti ljudje živeli in kako so umrli,« je dejal.

Urad je doslej zbral vzorce DNK 62 sorodnikov in je v okviru postopka identifikacije še vedno v stiku s približno 200 ljudmi.

Do preiskave je prišlo po večletni kampanji, ki se je začela, ko je lokalna zgodovinarka Catherine Corless odkrila dokaze, da je bilo na tem kraju pokopanih na stotine otrok.

Državna preiskovalna komisija je pozneje ugotovila, da je v domovih za matere in dojenčke po vsej Irski umrlo približno 9 tisoč otrok, kar je osvetlilo eno najtemnejših poglavij v družbeni zgodovini države.

Preseči želijo zgolj ugotovitve o številu pokopov in žrtve tudi identificirati. FOTO: Paul Faith/Afp

MacSweeney je povedal, da so preiskovalci doslej izkopali 99 sklopov posmrtnih ostankov na razmeroma majhnem območju, opredeljenem kot pokopališče, medtem ko na drugih, obsežnejših izkopanih delih območja niso našli človeških ostankov.

Dodal je, da je zaradi zapletenosti najdišča, kjer je treba vsak grob izkopati posebej, okoliško zemljo pa skrbno presejati, še prezgodaj napovedovati, kdaj bodo izkopavanja končana oziroma kdaj bo mogoče identificirati vse žrtve.

MacSweeney pa je dodal še, da so preiskovalci našli sedem sklopov posmrtnih ostankov, za katere domnevajo, da izvirajo iz delovne hiše iz 19. stoletja, ki je nekoč stala na tem območju, in ne iz poznejšega doma za matere in dojenčke.

Forenzična arheologinja Niamh McCullagh je za AFP pojasnila, da strokovnjaki analizirajo zobno sklenino, da bi določili biološki spol posmrtnih ostankov dojenčkov, česar s samo analizo okostja praviloma ni mogoče ugotoviti.