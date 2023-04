Na Japonskem se bo videlo, ali so Evropejci enotni

V nadaljevanju preberite:

»Da bi razumel Evropo, moraš biti genij – ali Francoz,« je svojčas dejala pokojna Madeleine Albright, prva ženska na čelu ameriškega State Departmenta in prva še v marsičem drugem. Njena grenka aluzija na evropski miselni labirint mi je padla na pamet ta teden, ko so odmevale izjave francoskega predsednika Emmanuela Macrona o odnosih med Evropo in ZDA, o načelu »ene Kitajske« in seveda o tem, da bi se morala naša celina izogniti poskusom, da jo pritegnejo v spopad z azijsko silo okoli Tajvana.

Smo prav razumeli? Evropska unija bi morala po Macronovem mnenju vzpostaviti distanco glede na Ameriko, še bolj zanimivo pa je, da je to izjavil po obisku na Kitajskem, med katerim ga je kitajski vladar povabil na čaj, kar je posebno izražanje časti in prisrčnosti.