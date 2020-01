Na jezeru v Alabami zgorelo 35 ladij, ogenj usoden za najmanj osem ljudi

Ameriški tisk poroča o hudem požaru, ki je v noči na ponedeljek zajel okoli 35 ladij na umetnem jezeru Guntersville na reki Tennessee v zvezni državi Alabami. Ladje so bile zasidrane v marini mesteca Scottsboro z okoli 14.000 prebivalci.



Ogenj, ki je izbruhnil nekaj pred eno uro zjutraj, je ljudi na ladjah, zasidranih v marini Jackson County Park, presenetil med spanjem. Zaradi požara je nad pokritim pomolom popustila aluminijasta streha, kar je več ladij potopilo, več ljudi se je pred ognjem skušalo rešiti s skokom v vodo. Sedmim med njimi je uspelo priplavati na obalo oziroma so jih uspeli rešiti.



Več ladij, ki so jih pogoltnili plameni, je bilo rezidenčnih, lastniki so jih uporabljali za svoje domove. Kot poroča CNN, je vodja lokalnih gasilcev Gene Necklaus izjavil, da še raziskujejo, kdo je bil v času nesreče na ladjah.



Kaj je bil vzrok požara, še ni znano. Poročajo o vsaj osmih žrtvah, iskanje morebitnih žrtev še poteka. Po besedah gasilcev bosta preiskovanje nesreče in odpravljanje njenih posledic potekali še več dni.