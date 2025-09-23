Na jugu Kitajske zaradi supertajfuna evakuirali skoraj 400.000 ljudi

Zaradi približujočega se supertajfuna Ragasa so na Kitajskem evakuirali skoraj 400.000 ljudi, predvsem v provinci Guangdong, kjer naj bi tajfun dosegel kopno, navaja BBC. Kitajska meteorološka agencija je tajfun poimenovala »kralj neviht«. Oblasti so ukazale zaprtje šol, železnic in nekaterih podjetij v vsaj desetih mestih, da bi zmanjšale tveganje za prebivalce.

V Hongkongu za zdaj še ni znakov približujočega se tajfuna, a so oblasti kljub temu izdale tajfunsko opozorilo osme stopnje od desetih. Nekateri vremenoslovci ocenjujejo, da bi bil Ragasa lahko še hujši kot tajfun Hato iz leta 2017 in Mangkhut iz leta 2018, poročajo pri CNA.

Mesto se pripravlja na morebitne katastrofalne razmere v pričakovanju velikih neviht in poplav. Prebivalci so v trgovinah izpraznili police in nakupili zaloge osnovnih živil in vode. Oblasti delijo protipoplavne vreče, številni pa so okna prelepili z lepilnim trakom, da bi preprečili razpršenje delcev, če bo steklo počilo. Pričakujejo tudi daljše izpade elektrike.

Prebivalstvo se poskuša zaščititi pred poplavami. FOTO: Tyrone Siu/Reuters

Hongkonško mednarodno letališče je opozorilo na hude motnje v letalskem prometu. Najverjetneje bodo odpovedali več kot 500 letov družbe Cathay Pacific, družba Hong Kong Airlines pa je odpovedala vse odhode iz mesta. Zaprtje letališč in odpovedi letov so med potniki povzročili zmedo.

Tudi v mestih po južni Kitajski se prebivalci, zlasti tisti v nižjeležečih obalnih območjih, bojijo visokih valov. Gladina morja bi se po nekaterih ocenah lahko dvignila tudi za pet metrov. Mnogi so evakuirali svoje domove in se zatekli na varnejša območja, medtem ko so oblasti postavile začasna zatočišča za evakuirane.

Tudi brez neposrednega kopenskega vdora tajfun prinaša poplave, zemeljske plazove in življenjsko nevarne razmere, pojasnjujejo na portalu Neurje.si. Za zdaj je konstantna hitrost vetra 215 kilometrov na uro, sunki lahko dosežejo do 265 kilometrov na uro, še navajajo.

Ob prehodu čez otok Kalajan na Filipinih so vetrovi tajfuna dosegli kar 269 kilometrov na uro. FOTO: Cristy Gaffud/AFP

Prebivalci južne Kitajske se z obsežnimi pripravami in preventivnimi ukrepi trudijo zmanjšati škodo, ki jo bo po vsej verjetnosti povzročil supertajfun. Ragasa je v ponedeljek že pustošil po severnih Filipinih, kjer je v neurju umrla najmanj ena oseba, več tisoč družin pa so evakuirali pred prihodom supertajfuna.