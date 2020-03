FOTO:Na Kitajskem drugi dan zapored naraslo število okužb

Na Kitajskem, kjer se je novi virus prvič pojavil, se je do zdaj z njim okužilo več kot 80.500 ljudi. FOTO: Noel Celis/Afp

V Južni Koreji znova več okužb

Zdravstveni delavci ob pacientu, okuženem s koronavirusom, ​v Daegu (Južna Koreja). FOTO: Kim Kyung-hoon/Reuters

Drugi izredni sestanek zdravstvenih ministrov EU





Zaradi koronavirusa strah pred pomanjkanjem zdravil Preberite tudi:

Vlagatelji na azijskih borzah so zelo zaskrbljeni nad potekom dogodkov glede koronavirusa in posledic na gospodarstvo. Vrednosti vodilnih indeksov so močno zdrsnile navzdol.



Japonski Nikkei 225 je izgubil 2,7 odstotka. Osrednji indeks na šanghajski borzi se je znižal za 1,2 odstotka, v Hongkongu 2,3 odstotka, v Južni Koreji 2,2 odstotka, v Avstraliji 2,9 odstotka, v Singapurju pa 1,7 odstotka.

Tečaj evra v primerjavi z dolarjem stagnira pri okoli evro za 1,1232 dolarja.

Na Kitajskem je novi koronavirus zahteval še 30 žrtev, drugi dan zapored pa je naraslo število novih okužb. Zabeležili so tudi 16 novih primerov, »uvoženih« iz tujine.Pristojne kitajske oblasti so sporočile, da je za boleznijo covid-19 , ki jo povzroča novi koronavirus, do zdaj umrlo 3042 ljudi. Zabeležili so 143 novih okužb, kar je nekaj več kot v četrtek.Na Kitajskem, kjer se je novi virus prvič pojavil, se je do zdaj z njim okužilo več kot 80.500 ljudi. Tamkajšnje oblasti so sprejele drastične ukrepe, da bi zajezile širjenje virusa iz žarišča izbruha v provinci Hubei. Virus se je kljub temu razširil po svetu in zdaj na Kitajskem narašča število primerov okuženih potnikov, ki v državo pridejo iz tujine. Doslej so zabeležili 36 takšnih primerov, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) je včeraj pojasnila, da je epidemijo novega koronavirusa, ki se širi po svetu, mogoče nadzorovati in obvladati, a je za to potreben usklajen odziv vseh vlad, poroča Reuters.Iz Južne Koreje danes poročajo o ponovnem velikem povečanju števila okužb z novim koronavirusom. Na novo se je okužilo 518 ljudi, umrlo jih je sedem. V tej državi se je tako okužilo 6284 ljudi, virus pa je zahteval 42 življenj.V Južni Koreji je večina primerov okužb še vedno koncentriranih v mesto Daegu na jugu države in regijo, ki ga obkroža, približno 60 odstotkov okužb je povezanih s krščansko sekto, ki ima na območju svoj sedež. Oblasti v Seulu so kot neracionalen ukrep označile karanteno, ki so jo za prišleke iz te države uvedli na Japonskem.Japonski premierje v četrtek sporočil, da bodo morali tujci, ki so bili pred kratkim na Kitajskem ali v Južni Koreji, po prihodu na Japonsko v karanteni preživeti 14 dni. Gre za skrajne ukrepe, poudarjajo oblasti v Seulu.Na Japonskem je doslej zaradi novega koronavirusa umrlo šest ljudi, 360 se jih je okužilo.Ministri EU za zdravje se bodo zaradi širjenja novega koronavirusa danes v Bruslju sestali na drugem izrednem zasedanju v manj kot mesecu dni. Med ključnimi cilji je okrepiti usklajevanje, zlasti izmenjavo informacij, ter zagotoviti ustrezno oskrbo z zdravili. Evropa je na tem področju ranljiva, saj je večina proizvodnje zunaj EU Od prvega izrednega zasedanja ministrov 13. februarja so se razmere zaostrile, virus se je od takrat močno razširil. Prve potrjene primere okužbe je te dni zabeležila tudi Slovenija , kjer bodo epidemiologi poskusili poiskati in se pogovoriti z vsemi, ki so bili v tesnejših stikih z okuženimi Slovenci.Ministri bodo danes predvidoma ocenili učinkovitost dosedanjega ukrepanja, izmenjali informacije ter preučili možnosti za izboljšanje usklajevanja, zlasti izmenjave informacij, kjer je po navedbah virov pri EU še precej prostora za izboljšave.Slovenski ministerbo danes kolege seznanil s stanjem okuženih v Sloveniji ter pojasnil ukrepanje vlade in pristojnih institucij.