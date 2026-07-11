Na Kitajskem pred tajfunom evakuirali skoraj milijon ljudi

Na Kitajskem so pred tajfunom Bavi, ki naj bi državo po napovedih dosegel v nedeljo zjutraj po lokalnem času, doslej z domov evakuirali skoraj milijon ljudi, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Številne so evakuirali tudi na Tajvanu, na Filipinih pa je zaradi posledic tajfuna umrlo najmanj 17 ljudi.

Tajfun Bavi naj bi v nedeljo zgodaj zjutraj Kitajsko dosegel v okolici Wenzhouja, metropole s skoraj 10 milijoni prebivalcev v vzhodni provinci Zhejiang, kjer so po navedbah lokalnih oblasti do petka zvečer evakuirali približno 880.000 ljudi. Oblasti v Pekingu so sporočile, da so zaradi močnega deževja na severu z njihovih domov evakuirali več kot 100.000 ljudi.

Ekstremno vreme je ta teden že povzročilo opustošenje na jugu in v osrednjem delu Kitajske, kjer so neurja s poplavami zahtevala najmanj 39 življenj, več ljudi je pogrešanih.

Na Tajvanu so zaradi tajfuna odpovedali več kot 1100 domačih in mednarodnih letov, prekinjene so tudi trajektne povezave. Na fotografiji prizor iz Keelunga na severu otoka. FOTO: I-hwa Cheng/AFP

Na Tajvan so zaradi tajfuna po poročanju nemške tiskovne agencije dpa z gorskih območij zaradi možnosti plazov evakuirali več kot 14.000 prebivalcev. Čeprav so zunanji pasovi tajfuna danes že dosegli severni in vzhodni del Tajvana, oblasti za zdaj ne poročajo o večji škodi. Okoli 68.920 gospodinjstev je bilo v petek začasno brez elektrike, potem ko sta močno deževje in veter poškodovala električno omrežje. Danes pa so na Tajvanu odpovedali več kot 1100 domačih in mednarodnih letov, prekinjene so tudi trajektne povezave.

Tajfun je danes z obilnimi padavinami in močnim vetrom dosegel tudi japonsko prefekturo Okinava. S Filipinov so poročali o najmanj 17 smrtnih žrtvah zaradi plazov, ki jih je sprožilo močno deževje, devet ljudi je še vedno pogrešanih.

Potem ko je še kot supertajfun Bavi v ponedeljek povzročil gmotno škodo na otoku Guam in Severnih Marijanskih otokih, je med potovanjem čez Tihi ocean oslabel v tajfun.