FOTO:Prvi ljudje s križarke na kopnem

Japonske oblasti so starejše potnike na ladji, pri katerih niso potrdili okužbe, danes premestile iz karantene na ladji v ustrezne namestitve na kopnem. FOTO: Afp

Premestili 11 potnikov s križarke Diamond Princess

Od tega so 218 primerov okužbe z virusom potrdili na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je zasidrana pred japonsko obalo. FOTO: Afp

Spoštujejo pravice ljudi na krovu

Ker s pomočjo DNK testov v laboratorijih pogosto ne morejo potrditi okužbe, sedaj k statistiki okuženih prištevajo tudi tiste primere, pri katerih so zdravniki že ugotovili pljučnico, vročino, težave z dihanjem ter druge tipične simptome za covid-19. FOTO: Afp

ZDA kritizirajo Kitajsko

Število smrtnih žrtev na Kitajskem zaradi novega koronavirusa se je povzpelo na skoraj 1400, okuženih je skoraj 64.000 oseb. Samo v najhuje prizadeti provinci Hubei so v enem dnevu zabeležili 4823 okužb ter 116 smrtnih primerov. Postopno povečanje števila okužb v zadnjih dveh dneh je sicer posledica spremenjenega načina štetja.Ker s pomočjo DNK testov v laboratorijih pogosto ne morejo potrditi okužbe, sedaj k statistiki okuženih prištevajo tudi tiste primere, pri katerih so zdravniki že ugotovili pljučnico, vročino, težave z dihanjem ter druge tipične simptome za covid-19. Nov način štetja sicer velja zgolj za provinco Hubei, z njim pa naj bi dosegli hitrejšo ustrezno obravnavo bolnikov ter učinkovitejšo preprečitev nadaljnjega širjenja virusa, poroča nemška tiskovna agencija dpa.Izven celinske Kitajske so doslej v več kot 24 državah zabeležili približno 580 primerov okužbe, večino na Japonskem. Od tega so 218 primerov okužbe z virusom potrdili na ladji za križarjenje Diamond Princess, ki je zasidrana pred japonsko obalo.Japonske oblasti so starejše potnike na ladji, pri katerih niso potrdili okužbe, danes premestile iz karantene na ladji v ustrezne namestitve na kopnem. Vir v japonski vladi je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP potrdil, da so z ladje premestili 11 potnikov, starejših od 80 let. Do 19. februarja bodo v karanteni v novih namestitvah.V Kambodži, ki je ladji za križarjenje Westerdam dovolila pristanek, pa so danes začeli z izkrcavanjem potnikov. Kamboški premier Hun Sen je osebno pozdravil približno sto turistov. Te so po dveh tednih negotovosti, saj so jih številne azijske države prepovedale prihod, ob prihodu na kopno pričakali s cvetjem in tradicionalnimi kamboškimi šali.Ladji so zaradi strahu, da bi lahko bil kateri od potnikov okužen z novim koronavirusom, odrekle gostoljubje Japonska, Guam, Filipini, Tajvan in Tajska. Kambodža, ki velja za tesno zaveznico Kitajske in vsako leto od Pekinga tudi prejme občutna denarna sredstva, je nato ta teden napovedala, da ladja lahko pristane v pristanišču Sihanoukville.»Kambodža namenja veliko pozornost človekovim pravicam (...) Spoštujemo pravice več kot 2000 ljudem na krovu,« je danes v dobrodošlici turistom poudarilZDA so v četrtek kritizirale Kitajsko zaradi »pomanjkljive transparentnosti« Pekinga pri obvladovanju zdravstvene krize, ki je povsod po svetu že sprožila paniko.»Nekoliko smo razočarani, da nas niso povabili in nekoliko smo razočarani zaradi kitajske pomanjkljive transparentnosti,« je novinarjem dejal direktor ameriškega sveta za narodno gospodarstvo Larry Kudlow. Dodal je, da je kitajski predsednik Xi Jinping predsedniku ZDA Donaldu Trumpu zagotovil, da bo Peking sprejel pomoč ZDA, a »nam ne dovolijo«.Ameriški State Department je tudi izrazil veliko zaskrbljenost zaradi ranljivosti Severne Koreje, sosede Kitajske, ter državi ponudil pomoč.