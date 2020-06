Na komisiji še čakajo na odgovor slovenskega premiera

Romana Tomc: Nevredna raven komuniciranja

Bojan Nastav FOTO: Mavric Pivk/Delo

Ustavna presoja

V evropski komisiji, kjer so premierapozvali, naj pojasni zamenjavo generalnega direktorja Statističnega urada RS , so danes povedali, da še čakajo na odgovor slovenskega predsednika vlade, preden bodo odločali o naslednjih korakih. »Prezgodaj je, da bi rekli, ali bo komisija začela postopek glede kršitev (evropske zakonodaje) v tem primeru,« so pojasnili. Odziv premiera pričakujejo čim prej.Poziv je v torek na Janšo naslovil evropski komisar za gospodarstvo, premier se je nanj odzval s tvitom, da ni prejel Gentilonijevega pisma, medtem ko so mediji ga. »Upam, da tokrat zadnjič igrate politično igro za slovensko levico,« je sporočil komisarju.Na zapis predsednika vlade na twitterju se je na istem družbenem omrežju odzvala predsedujoča SD. Kot je navedla, ni verodostojne informacije brez verodostojnih podatkov. Gentiloni po njenem prepričanju zahteva pojasnila, ker je menjava na čelu Statističnega urada RS (Surs) »nov znak suspenza demokracije v Sloveniji«. »Janšev odgovor je nedostojen: ko ni argumentov, napad in blatenje. Ta vlada je uničila ugled Slovenije v EU,« je zatrdila.Tudi evropski poslanec(LMŠ/ALDE) je kritičen do odziva premiera Janeza Janše: »Gre za nesprejemljiv način komunikacije prek twitterja o vprašanjih, ki so v EU, po izkušnji z grškim prirejanjem statističnih podatkov, zelo občutljiva in imajo lahko resne in konkretne posledice za Slovenijo.«Evropska poslanska(SDS/EPP) je pismo Paola Gentilonija označila za zelo nenavadno potezo, ki »kaže na očitne znake politične motiviranosti. Upam, da vlada ne bo pristala na poskuse vmešavanja v suverenost svojih odločitev in pristojnosti.«Opozarja tudi, da je evropska komisija v preteklosti »mižala na obe očesi, ko je šlo za očitna politična kadrovanja in kršenje vladavine prava v Sloveniji ter bi v skladu s svojimi pristojnostmi morala ukrepati, a ni«.Nevredna se ji zdi tudi raven komuniciranja, saj da so mediji za pismo izvedeli pred naslovnikom. »Tako nekonsistentno ravnanje evropske komisije je popolnoma nesprejemljivo in zahteva dodatna pojasnila,« je prepričana Tomčeva.Vlada je generalnega direktorja statističnega urada Bojana Nastava zamenjala konec maja in za vršilca dolžnosti imenovala, in sicer do imenovanja novega direktorja po opravljenem natečajnem postopku, vendar največ za šest mesecev, to je do 22. novembra.Statistični svet RS, ki je strokovno posvetovalno telo za strateška in razvojna vprašanja državne statistike, je na začetku junija dal pobudo za ustavno presojo Nastavove razrešitve. Pravno mnenje, ki so ga pridobili, kaže, da se je vlada pri razrešitvi sklicevala na napačen zakon, so navedli.Janša je glede Nastavove razrešitve za TV Slovenija konec maja dejal, da je bila ta potrebna »zaradi odzivnosti«. »Gre za to, da ta organ deluje strokovno, da je odziven, da se lahko zanesemo na to, da če bomo jutri potrebovali podatke, jih bomo dobili,« je pojasnil.