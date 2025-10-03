Na Krfu poplave in zemeljski plazovi, na Olimpu že prvi sneg

Silovito neurje je po Španiji prizadelo še eno priljubljeno počitniško destinacijo. Grčijo so namreč zajele nevihte z močnim deževjem, ki je zalilo marsikatero ulico.

Kot poročajo tuji mediji, so hudourniki na Krfu po ulicah odnašali vozila, podobni posnetki pa prihajajo tudi s Krete. Številne stavbe so poplavljene, na Zakintosu in Rodosu ter v Atenah so zaradi varnosti v nekaterih šolah odpovedali pouk.

O hujšem neurju poročajo s Krfa in Krete, prav tako pa tudi z območij Oiniades, Aitoloakarnanija. V vasi Neochori je močno deževje sprožilo več zemeljskih plazov.

Prebivalci in obiskovalci otoka Agistri v Saronskem zalivu so bili v sredo zjutraj deležni redkega prizora, saj sta se nad morjem hkrati oblikovali dve vodni trombi. Po poročanju grških medijev strokovnjaki v regiji še niso zabeležili podobnega pojava, zato je dogodek še toliko bolj nenavaden.

Na Olimpu, Kaimaktsalanu in Falakroju je medtem zapadel prvi sneg. Podobne nizke oktobrske temperature so v Grčiji pred tem beležili zgolj štirikrat, in sicer v letih 1983, 1989, 1995 in 2002.

Država se že pripravlja na nadaljnjih 48 ur, saj bi lahko nove nevihte z močnimi sunki vetra in veliko količino dežja prinesle dodatne težave. Rdeča vremenska opozorila so izdana še v Srbiji in Romuniji.