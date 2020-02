Na križarki na Japonskem nove okužbe

Med na novo okuženimi so državljani 11 držav, vključno z ZDA, Kitajsko, Avstralijo, Kanado in Filipini. FOTO: Reuters

Danes so oblasti potrdile 39 novih primerov, s čimer se je število vseh okuženih povzpelo na 174. Kot je pojasnilo japonsko zdravstveno ministrstvo, so med obolelimi štirje v resnem stanju. FOTO: Afp

Število smrtnih žrtev novega koronavirusa covid-19 je na Kitajskem preseglo 1100, število novih potrjenih primerov okužbe pa se je že drugi zaporedni dan zmanjšalo. Izven Kitajske so največjo skupino okužb zabeležili na križarki Diamond Princess na Japonskem, kjer so do danes virus potrdili že pri 174 ljudeh.Na Kitajskem je za virusom, ki povzroča pljučnico, v zadnjem dnevu umrlo še 97 ljudi, s čimer se je število smrtnih žrtev v državi povzpelo na 1113. Danes so glede na uradne podatke potrdili tudi približno 2000 primerov novih okužb, kar pomeni, da se je z novim virusom doslej okužilo že prek 44.600 ljudi.Večino novih primerov so potrdili v najhuje prizadeti provinci Hubei, kjer pa je kljub temu število na novo potrjenih okužb že drugi dan zapored padlo. Število novih bolnikov izven province medtem pada že ves teden, poroča francoska tiskovna agencija AFP.Izven Kitajske največjo skupino okužb predstavljajo potniki na ladji za križarjenje Diamond Princess , ki je zaradi koronavirusa v karanteni v Jokohami na Japonskem. Danes so oblasti potrdile 39 novih primerov, s čimer se je število vseh okuženih povzpelo na 174. Kot je pojasnilo japonsko zdravstveno ministrstvo, so med obolelimi štirje v resnem stanju.Med na novo okuženimi so državljani 11 držav, vključno z ZDA, Kitajsko, Avstralijo, Kanado in Filipini. Z virusom se je okužil tudi eden od uradnikov, ki so skrbeli za uveljavljanje karantene na ladji.Na ladji, ki bo v karanteni predvidoma do 19. februarja, na njej pa je bilo na začetku skupno 3700 potnikov, je tudi šest slovenskih državljanov.