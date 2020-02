FOTO:Na križarki, na kateri so trije slovenski pari, 60 novih primerov koronavirusa  

Potniki bodo v karanteni predvidoma do 19. februarja. FOTO: Kim Kyung Hoon/Reuters

Na križarki Diamond Princess, ki je v karanteni zaradi koronavirusa zasidrana v Jokohami na Japonskem, so diagnosticirali okoli 60 novih primerov okužbe, je danes poročala lokalna televizija TBS TV. Nove okužbe so potrdili na japonskem ministrstvu za zdravje. Skupno število okuženih na ladji se je tako po pisanju mednarodnih medijev povzpelo na 130.Na križarki Diamond Princess, na kateri je od vplutja v japonske vode od prejšnjega ponedeljka v karanteni okoli 3700 ljudi, od teh okoli 2600 potnikov, preostali so člani posadke, je tudi šest Slovencev . Gre za tri pare odraslih slovenskih turistov, ki so po navedbah MZZ v stiku s slovenskim veleposlaništvom v Tokiu.Okužene potnike z ladje evakuirajo v bolnišnično oskrbo. Tisti, ki so ostali na ladji za križarjenje, morajo biti v kabinah in smejo na palubo le za krajši čas. Potniki bodo v karanteni predvidoma do 19. februarja.​Po najnovejših uradnih podatkih je novi koronavirus na Kitajskem doslej zahteval 908 smrtnih žrtev, število okuženih pa se je povzpelo na 40.171 primerov. Skoraj vsi smrtni primeri so s Kitajskega.Kitajci se po novoletnem premoru, ki so ga zaradi širjenja novega koronavirusa podaljšali za deset dni, danes vračajo na delo.