Ladjam, namenjenim v Gazo, so se pridružile tudi italijanske

V četrtek so iz pristanišč na Siciliji v sklopu humanitarnega projekta Global Sumud Flotilla proti Sredozemskemu morju odplule ladje, ki se bodo v tunizijskem mestu Sidi Bou Said pridružile ladjam iz Grčije, Španije in Tunizije. Od tam se bo največja koordinirana civilna flota v zgodovini, poimenovana po arabski besedi za vztrajnost, sumud, podala proti Gazi. Namen akcije je opozoriti na humanitarne razmere v obleganem območju.

Posadka, sestavljena iz organizatorjev, humanitarcev, doktorjev, umetnikov in duhovnikov, bo poskušala prebiti izraelsko blokado, ki onemogoča vstop humanitarne pomoči v Gazo. V flotilji je skoraj 40 plovil, na krovu katerih je od 500 do 700 članov posadk. Projektu se je pridružil slovenski režiser Jakob Krese.

Flotilja prenaša približno 300 ton humanitarne pomoči. »To nikakor ne zadošča potrebam prebivalcev, bo pa projekt pritegnil mednarodno pozornost javnosti in politikov,« je za Deutsche Welle dejal Nathan Brown, profesor mednarodnih odnosov na Univerzi Georgea Washingtona. Javnost se je za projekt dodobra zavzela – za zdaj ima dobrih 68.000 mecenov, ki so skupaj zbrali več kot 3,2 milijona evrov, prvotni cilj je znašal 1,2 milijona evrov.

Podporniki projekta v tunizijskem pristanišču Sidi Bou Said, od koder se bo flotilja podala proti Gazi. FOTO: Fethi Belaid/AFP

Politične oči so že uperjene v odisejado, pridružili so se ji tudi politiki sami. Med potniki na italijanskih ladjah so Arturo Scotto, poslanec italijanske opozicijske Demokratske stranke, Annalisa Corrado in Benedetta Scuderi, članici evropskega parlamenta, ter Marco Croatti, senator Gibanja petih zvezd (M5S).

Projekt ima obenem podporo vlade. Italijanski zunanji minister Antonio Tajani je pred odpravo poklical izraelskega kolega Gideona Sara in mu sporočil, da bo Italija zagotovila diplomatsko in konzularno podporo za 58 italijanskih državljanov, ki so na ladjah.

Zakaj pomorska pot?

Organizatorji pojasnjujejo, da je pomorska pot še najboljša možnost, saj so kopenske meje zaradi izraelskega nadzora hermetično zaprte in zasedene s tovornjaki, katerim Izrael ne dovoli vstopiti v Gazo, letalska pot bi bila predraga in prenevarna. Aktivisti so se zato odločili za pomorsko pot, saj je flotilja v mednarodnih vodah zaščitena tudi s pomorskim pravom.

Ena izmed ladij flotilje, ki je zasidrana v pristanišču v Tuniziji, je bila v torek zvečer tarča napada z dronom, so sporočili organizatorji projekta. V napadu ni bil poškodovan noben član posadke.

Nekateri aktivisti so za napad obtožili Izrael, saj je ta v preteklosti napadel vsaj sedem flotilj, namenjenih v Gazo. Nazadnje je julija letos zasegel ladjo, na kateri je bilo 19 neoboroženih novinarjev in aktivistov. Izraelska vlada je obtožbe zanikala in ni odstopila od mnenja, da blokade zgolj preprečujejo tihotapljenje orožja.

Tunizijska nacionalna garda je za AFP zatrdila, da »ni bil zaznan noben dron« in da preiskava še poteka.