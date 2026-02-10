  • Delo mediji d.o.o.
    PREMIUM   D+   |   Svet

    Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

    Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji.
    Kubanska vlada je v ponedeljek sporočila tujim letalskim družbam, naj ne prihajajo več na otok, ker ni več kerozina za polnjenje rezervoarjev. FOTO: Yamil Lage/AFP
    Kubanska vlada je v ponedeljek sporočila tujim letalskim družbam, naj ne prihajajo več na otok, ker ni več kerozina za polnjenje rezervoarjev. FOTO: Yamil Lage/AFP
    Tone Hočevar
    10. 2. 2026 | 17:27
    10. 2. 2026 | 17:27
    5:11
    Nikaragva ne dovoli več odhajanja Kubancem brez vizumov prek letališča v Managvi, tuja letala ne morejo več v Havano, ker tam ne morejo polniti rezervoarjev za gorivo. Turisti čakajo, da jih bodo evakuirali, Kubanci nimajo s čim kuhati, tudi voziti se ne morejo, stiska je popolna. Zaradi pomanjkanja kerozina tuji turisti ne morejo domov. Večino hotelov na otoku bodo v prihodnjih dneh zaprli. Letalske družbe so si že omislile rezervne polete prek Dominikanske repubğlike. Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji. Takrat so upali na spremembe, podobne perestrojki in glasnosti na evropskem vzhodu, zdaj ne pričakujejo ničesar. Vse poti se jim zapirajo. Vedo, da je za kubansko pomanjkanje komaj komu mar Kubanska vladajoča partija prek medijev in po spletu ...
    Šport  |  Zimski športi
    Nove podrobnosti

    Znano, zakaj se smuči Lindsey Vonn niso odpele

    Ameriška smučarska šampionka si je na smuku zlomila stegnenico in v Trevisu prestala že drugo operacijo. Besede podpore izrazil tudi Rafael Nadal.
    Peter Zalokar 9. 2. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Smučarija in olimpijske igre

    Andrea Massi: Vse Tinine kolajne in globuse bi zamenjal za najino družino

    Arhitekt največjih uspehov Tine Maze je pronicljiv opazovalec dogajanja v belem cirkusu, ki je v ženskem delu po njegovi oceni zavil na kriva pota.
    Miha Hočevar 8. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Analiza

    Šest list nad pragom, a Janja Božič Marolt opozarja: ne posedajmo prehitro

    Če bi upoštevali le opredeljene, bi parlamentarni prag prestopilo šest strank, a Janja Božič Marolt svari pred tovrstnimi preračuni.
    Barbara Hočevar 9. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Barometer

    Afera burger koristila Demokratom Anžeta Logarja

    Manj kot petina anketiranih ne ve, komu bi namenila glas ali ga ne bi nikomur. Demokrati skočili na tretje mesto.
    Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 08:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Zanimivosti
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Prometno vozlišče

    Ljubljana kot prometno vozlišče prihodnosti (VIDEO)

    Poleti naj bi bila zaključena nadgradnja železniške postaje Ljubljana. Preplet prog ji daje strateški pomen v evropskih prometnih tokovih.
    Marjana Kristan Fazarinc 7. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska učinkovitost usmerja tudi razvoj prezračevanja

    Še premalo zavedanja o pomenu kakovostnega zraka v prostorih, pospešek bi lahko dala zakonodaja.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Izboljšave delovnih procesov tudi priprava na nove tehnologije

    Vitka organizacija v podjetju pomaga prepoznati izgube, kot so čakanje, odvečni transport in neizkoriščena ustvarjalnost zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Podjetja pozorna na kakovost zraka, prebivalci manj

    Energetsko učinkovite nepremičnine najdejo kupce prej in dosežejo višje najemne cene ter kakovostnejše najemnike.
    Milka Bizovičar 31. 1. 2026 | 06:00
    Preberite več

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    Šport  |  Zimski športi
    Olimpijska socialna omrežja

    Že po nekaj dneh prekosili Kitajce

    Mednarodni olimpijski komite je na omrežju X objavil, da so na uradni spletni strani in aplikaciji ZOI Milano-Cortina doslej zabeležili 70 milijonov uporabnikov
    10. 2. 2026 | 18:02
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Pred oglasi

    Američan je neprevidno udaril po svojih: To je bilo dolgočasno!

    Nekdanji ameriški deskar Todd Richards je v soboto za NBC Sports komentiral moški finale deskanja na snegu v akrobatskih skokih in prehitro stegnil jezik.
    10. 2. 2026 | 17:45
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Konferenca

    SDH predstavil razvojne projekte svojih naložb

    Slovenski državni holding je upravljal naložbe v 81 podjetjih.
    Janez Tomažič 10. 2. 2026 | 17:39
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    Nemci optimisti

    Olimpijski prvak izzval slovensko ekipo: Spil bom več kot eno pivo

    Philipp Raimund je pred večerno tekmo na srednji skakalnici razkril, da Nemci ciljajo na novo zmago, kar pomeni, da bo lahko spil več kot vrček.
    10. 2. 2026 | 17:32
    Preberite več
    Šport  |  Zimski športi
    V pričakovanju nove kolajne

    Slovenska četverica nared za ubranitev lovorike

    Na olimpijski tekmi mešanih ekip na srednji skakalnici v Predazzu (18.45) bodo naše barve zastopali Nika Vodan, Anže Lanišek, Nika Prevc in Domen Prevc.
    Miha Šimnovec 10. 2. 2026 | 17:30
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Magazin  |  Avtomobilno
    Magazin  |  Zanimivosti
    Novice  |  Slovenija
    Magazin  |  Potovanja
