Na Kubi se je vse ustavilo, stiska je popolna

Nikaragva ne dovoli več odhajanja Kubancem brez vizumov prek letališča v Managvi, tuja letala ne morejo več v Havano, ker tam ne morejo polniti rezervoarjev za gorivo. Turisti čakajo, da jih bodo evakuirali, Kubanci nimajo s čim kuhati, tudi voziti se ne morejo, stiska je popolna. Zaradi pomanjkanja kerozina tuji turisti ne morejo domov. Večino hotelov na otoku bodo v prihodnjih dneh zaprli. Letalske družbe so si že omislile rezervne polete prek Dominikanske repubğlike. Tako hudo ni bilo od sovjetskega odhoda z otoka pred več kot tremi desetletji. Takrat so upali na spremembe, podobne perestrojki in glasnosti na evropskem vzhodu, zdaj ne pričakujejo ničesar. Vse poti se jim zapirajo. Vedo, da je za kubansko pomanjkanje komaj komu mar Kubanska vladajoča partija prek medijev in po spletu ...