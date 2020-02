Na ladji obolelo še 44 potnikov, starejši se bodo lahko predčasno izkrcali

Približno 80 odstotkov potnikov na ladji je starejših od 60 let. FOTO: Kim Kyung Hun/Reuters



Zaskrbljeni, ali karantena sploh deluje

Japonski minister za zdravjeje sporočil, da bodo nekaterim starejšim potnikom dovolili predčasno oditi z ladje Diamond Princess . Premestili jih bodo v karanteno na kopnem. Vsi potniki bi drugače morali biti v karanteni do 19. februarja. Včeraj so potrdili, da jih je za koronavirusom zbolelo še 44.Gre za 43 potnikov in enega člana posadke. 29 obolelih je državljanov Japonske, 15 je tujcev. Na ladji je tudi šest Slovencev, na odgovore zunanjega ministrstva, ali so še vedno zdravi, še čakamo. Novo uradno ime koronavirusa je covid-19, je v torek sporočila Svetovna zdravstvena organizacija (WHO).Kato je dejal, da bodo starejšim potnikom, ki so med ogroženimi zaradi že obstoječih bolezni in pri katerih bodo testi pokazali, da niso okuženi, omogočili premestitev z ladje v namestitve na kopnem, ki jih bo zagotovila vlada. Premestili jih bodo, če bodo to hoteli. Razmere na križarki so vse prej kot ugodne . AP poroča, da bodo poskušali omogočiti izkrcanje tudi tistim potnikom, ki morajo zaradi karantene ostati zaprti v kabinah brez oken. Od 218 okuženih potnikov, ki so v bolnišnicah, so štirje v kritičnem stanju, skupno število obolelih se je povzpelo na 218.Približno 80 odstotkov potnikov na ladji je starejših od 60 let, 215 jih je starih okrog 80 let, 11 pa celo 90, poročajo japonski mediji. Na ladji, ki je v karanteni že deset dni, je tudi približno 1100 članov posadke. Potniki morajo ostati v kabinah in nositi zaščitne maske ter ohranjati razdaljo z drugimi potniki, ko jim dnevno dovolijo za kratek čas na palubo.»Potrudili se bomo, da poskrbimo za varnost ljudi na krovu,« je minister Kato povedal na tiskovni konferenci. Ni pa pojasnil, koliko potnikov se bo lahko predčasno izkrcalo. Z ladje jih bodo premestili v objekte, ki jih bo zagotovila japonska vlada. Vsi, ki so bili v tesnih stikih z obolelimi, ladje ne bodo smeli zapustiti.Ladja Diamond Princess je v karanteni, odkar so 3. februarja pri bivšem potniku, ki se je izkrcal v Hongkongu, ugotovili okužbo z novim koronavirusom. Tiste, pri katerih so potrdili okužbo, so prepeljali v bolnišnice. Francoska tiskovna agencija AFP sicer navaja, da so mnogi zaskrbljeni, ali karantena deluje. Vsak dan namreč potrdijo več deset novih primerov okužbe.Skupno število obolelih za novim virusom na japonskem se je povzpelo na 247. Bliskovito širjenje virusa povzroča skrbi organizatorjem olimpijskih iger v Tokiu, ki se bodo začele 24. julija. Predsednik organizacijskega odbora OIje včeraj sicer zatrdil, da iger zagotovo ne bodo odpovedali. »Preložitev ne pride v poštev,« je bil jasen.