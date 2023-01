Na levici si želijo Francijo brez milijarderjev

V nadaljevanju preberite:

Četudi je politika izvoljena na volitvah in ima večinski mandat volivcev, jo od časa od časa preglasi jurišna ulica. Francosko vladajočo politiko so pred leti zaustavili rumeni jopiči,­ zdaj pa je pričakovati pravi­ macronistično-ulični dvoboj zaradi napovedane pokojninske reforme. Kdo bi lahko popustil prej? Za ulico in razgretimi sindikati, ki se bodo danes dvignili v Franciji, stoji opozicijska levica.