Na londonskih strehah izmerili rekordno raven mikroplastike

Preberite še:

Pri mikroplastiki še veliko neznank

Raziskovalci so v Londonu zabeležili najvišjo raven količine mikroplastike doslej, navaja britanski časopis Guardian. Čeprav ni izključeno, da so rezultati produkt različnih metod merjenja, je mikroplastike v Londonu po predvidoma več kot v kitajskem Dongguanu, francoskem Parizu in nemškem Hamburgu.Mikroplastiko je najti povsod, v mestih in rekah ter, denimo, v snežni odeji Arktike. Ne glede na to o učinkih mikroplastike vemo zelo malo, in to je zaskrbljujoče, je za Guardian komentirala raziskovalkaz londonske univerze King's College, ki je vodila raziskavo o prisotnosti mikroplastike v britanski prestolnici. Mikroplastične delčke so, na primer, zabeležili v kancerogenih vzorcih pljuč leta 1998.Raziskovalci so mikroplastiko zbirali na devetih strehah stolpnic v središču Londona. Na kvadratnem metru površine se je vsak dan znašlo med 575 in 1008 delčkov. Delčki velikosti med 0,02 in 0,05 milimetrov so bili iz petnajstih materialov, večinoma pa iz akrila, ki se ga uporablja za proizvodnjo oblačil, še pišejo pri britanskem časopisu.