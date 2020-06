Na londonskih ulicah protestniki, prišlo je do spopadov s policisti

Podporniki gibanja Črna življenja štejejo danes v britanski prestolnici. FOTO: Simon Dawson/Reuters

Protesti zoper rasizem in policijsko nasilje so danes med drugim potekali v več francoskih mestih. K protestom je pozvala skupina podpornikov temnopoltega mladeniča Adama Traoreja, ki je leta 2016 umrl med policijskim pridržanjem. V Parizu, kjer se je zbralo več tisoč ljudi, so nekateri protestniki z različnimi predmeti obmetavali policiste, ti pa so odgovorili s solzivcem. STA



V Londonu so kljub opozorilom britanske vlade danes potekali novi protesti. V bližini britanskega parlamenta se je zbralo več sto privržencev gibanja Black Lives Matter (Črna življenja štejejo) in skrajnih desničarjev. Spopadi so izbruhnili med policisti in drugo omenjenimi, po poročanju britanskega BBC večinoma belimi moškimi, ki so se na ulice podali »obrnit simbole britanske zgodovine«. Med drugim so se postavili v bran spomeniku Winstonu Churchillu.Da je šlo za popolnoma nesprejemljivo nasilništvo, je v odzivu na videoposnetek spopadov na protestih tvitnila britanska notranja ministrica. Dodala je, naj se bodo vsi nasilni pripravljeni soočiti z varnostnimi silami. Podobno je menil tudi župan Londona. »Londončani nimajo časa za vaše sovraštvo,« je na twitterju sporočil skrajnim desničarjem.Londonska policija je sicer za protestnike iz vrst gibanja Črna življenja štejejo in proteste skrajne desnice določila ločena območja, da med njimi ne bi prišlo do spopadov. Oblasti so prav tako odredile, da se morajo vsi protesti končati do 17. ure po krajevnem času.