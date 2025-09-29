Na Madagaskarju razpustili vlado, v protestih umrlo najmanj 22 ljudi

Predsednik Madagaskarja Andry Rajoelina je v ponedeljek napovedal razpustitev vlade zaradi protivladnih protestov, ki jih je zanetila prekinitev oskrbe z vodo in elektriko, poroča tiskovna agencija Reuters. Po navedbah urada Združenih narodov je zaradi nasilnega odziva oblasti v protestih umrlo najmanj 22 ljudi, več kot sto pa jih je ranjenih.

»Šokiran in žalosten sem zaradi ubojev in poškodb med protesti na Madagaskarju zaradi prekinitev oskrbe z vodo in elektriko«, je nasilje obsodil visoki komisar ZN za človekove pravice Volker Türk.

Tri dni protivladnih protestov na Madagaskarju so spodbudili protesti v Keniji in Nepalu, pri katerih je sodelovala predvsem generacija Z. Gre za najobsežnejše proteste na Madagaskarju v zadnjih letih, začeli pa so se v četrtek. Takoj po prvih protestih so oblasti razglasile policijsko uro od mraka do zore, a so s tem le prilili olje na ogenj.

Po navedbah urada visokega komisarja ZN je več smrtnih žrtev terjalo nasilje policije ali varnostnih sil, nekaj ljudi pa je bilo ubitih tudi ob vsesplošnem plenjenju in nasilju tolp, ki izkoriščajo obsežne protivladne proteste za kriminalne dejavnosti. Türk je med drugim obsodil tudi nasilno ravnanje policije, vključno z uporabo pravega streliva, in pozval varnostne sile, naj »prenehajo z uporabo nepotrebne in nesorazmerne sile«.

Oblasti so proti protestnikom uporabile tudi solzivec. FOTO: Rijasolo/AFP

Protestniki so se medtem danes znova zbrali v večjem številu in se sprehodili po ulicah prestolnice Antananarivo, pri čemer so številni pozivali k odstopu več vodilnih politikov, med katerimi sta tudi predsednik Rajoelina in premier Christian Ntsay.

Protivladni protesti potekajo pod sloganom »Hočemo živeti, ne le preživeti«. Protestniki so večinoma mladi, sami shodi pa so podobni tistim v Nepalu, Keniji in Indoneziji.

Madagaskar se vse od razglasitve neodvisnosti od Francije pred 65 leti pogosto sooča z obsežnimi protesti in upori. Enega takšnih je leta 2009 vodil prav Rajoelina, takratni župan prestolnice, ki je nato prevzel oblast po državnem udaru, medtem ko je dotedanji predsednik Marc Ravalomanana pobegnil v Južno Afriko.