    Na Madžarskem prisegel Magyar

    Z ustanovno sejo novega parlamenta se je danes po 16 letih dokončno končala vladavina Viktorja Orbana.
    Novi premier Peter Magyar. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    Novi premier Peter Magyar. FOTO: Attila Kisbenedek/AFP
    STA
    9. 5. 2026 | 16:24
    Madžarski parlament je na današnji ustanovni seji potrdil vodjo konservativne stranke Tisza Petra Magyarja za novega premierja, s čimer se je končala dolgoletna vladavina Viktorja Orbana. Magyar je ob izvolitvi obljubil, da bo Madžarski služil, ne pa ji vladal, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

    Dodal je, da bo Madžarski služil, dokler bo njegovo služenje koristno in dokler ga bo narod potreboval. Dodal je, da so se milijoni ljudi odločili za spremembo po 16 letih vladavine Viktorja Orbana.

    Magyarja je za novega predsednika madžarske vlade podprlo 140 poslancev, 54 jih je bilo proti, eden se je glasovanja vzdržal, poroča madžarska tiskovna agencija MTI. Zatem je prisegel na položaj.

    Pomen Petra Magyarja

    V inavguracijskem govoru po prisegi je Magyar dejal, da so mu Madžari podelili mandat, da odpre novo poglavje v madžarski zgodovini. Povedal je, da ljudstvo ni želelo le zamenjave vlade, temveč tudi spremembo režima. Zaupanje, ki ga je prejela njegova stranka na volitvah, pa je označil za čast in veliko moralno obveznost, poroča MTI.

    Ob tem je opozoril, da je nemogoče začeti znova brez sprave. Dodal je, da ni sprave brez pravice in ni pravice brez soočanja s preteklostjo. Če bi kateri od teh elementov manjkal, bo madžarsko ljudstvo znova razočarano, je menil.

    Objavo rezultatov glasovanja so tako v parlamentu kot zunaj njega, kjer so se zbrali številni Magyjarjevi podporniki, pospremili z glasnim aplavzom.

    Množica podpornikov Magyara pred parlamentom. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters
    Množica podpornikov Magyara pred parlamentom. FOTO: Leonhard Foeger/Reuters

    45-letni Magyar bo tako po 16 letih na oblasti zamenjal desničarskega populista Orbana, ki se po poročanju AFP danes ni udeležil ustanovne seje parlamenta.

    Izvolitev Magyarja je pred tem poslancem predlagal madžarski predsednik Tamas Sulyok. Ob tem je poudaril, da konservativna stranka Tisza, ki ji je bil na volitvah 12. aprila zaupan mandat brez primere, nosi zgodovinsko odgovornost za Madžarsko in njen narod.

    Tisza ima po zmagi na volitvah v novem sklicu parlamenta 141 od skupno 199 poslanskih sedežev. V parlament sta se sicer uvrstili še konservativna populistična stranka Fidesz dolgoletnega premierja Viktorja Orbana z 52 poslanci in skrajno desna Naša domovina, ki si je zagotovila šest sedežev.

    Madžarski recept za premagovanje populistov

    Magyar, ki v nasprotju s predhodnikom Orbanom velja za proevropskega, je po prisegi na položaj že prejel čestitke iz EU.

    Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je poudarila, da sta upanje in obljuba prenove v teh težkih časih močan signal. »Pred nami je pomembno delo. Za Madžarsko in za Evropo gremo skupaj naprej,« je zapisala na družbenem omrežju X.

    Predsednik Evropskega sveta Antonio Costa pa je v čestitki Magyarju omenil, da je postal madžarski premier ravno na dan Evrope, ko EU praznuje dosežke sodelovanja in enotnosti. Dodal je, da se veseli tesnega sodelovanja z Magyarjem v Evropskem svetu.

    Na trgu Kossuth na obrežju Donave bo po zaprisegi Magyarja danes »praznovanje spremembe režima«, na katerem bo zbrane po napovedih nagovoril novi premier.

    Zakaj ima Melania Trump še vedno slovenski naglas

    Fonetik: Izgovor samoglasnikov, intonacija in način naglaševanja so prepoznaven slovenski zven njenega govora
    Tanja Jaklič 8. 5. 2026 | 16:00
