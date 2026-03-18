Na Madžarskem se bojijo, da bodo po Sloveniji naslednja tarča Izraelcev

Izraelska zasebna obveščevalna služba Black Cube, ki naj bi bila v Sloveniji vpletena v vmešavanje v volitve, bi lahko podobne aktivnosti izvajala tudi pred volitvami na Madžarskem, svarijo tamkajšnji liberalni mediji. Opozarjajo, da naj bi Black Cube podobne diskreditacijske metode na Madžarskem uporabljal že pred volitvami v letih 2018 in 2022.

Predvolilno dogajanje v Sloveniji je v zadnjem času zaznamovala vrsta anonimno objavljenih posnetkov pogovorov več znanih Slovencev, ki so jih pod pretvezo lažnih poslovnih srečanj zvabili v tujino in prikrito snemali, ko so razkrivali določene koruptivne prakse.

Za izdelavo in objavo posnetkov naj bi stalo izraelsko podjetje Black Cube, katere agenti naj bi se v Sloveniji sestali z vodilnimi predstavniki stranke SDS. Njihovo navzočnost v Sloveniji je potrdila tudi obveščevalna služba Sova, ki je sekretariat Sveta za nacionalno varnost danes »seznanila z dejstvi, ki kažejo na neposredno tuje vmešavanje v volitve«. Sekretar za nacionalno in mednarodno varnost v kabinetu predsednika vlade Vojko Volk je dodal, da verjetno gre za naročilo iz Slovenije.

Na dejavnosti Black Cube so postali pozorni tudi na sosednjem Madžarskem. »Glede na navedeno se upravičeno poraja vprašanje: ali je Black Cube aktiven le v Sloveniji, ali pa tradicionalno posega tudi v volitve na Madžarskem - le da še nismo opazili nobenih sledov, kompromitirajoče gradivo pa še ni objavljeno,« je v luči dogajanja v Sloveniji včeraj poročal madžarski liberalni časnik Nepszava.

Časnik ob tem opozarja na tesne povezave med madžarskim premierjem Viktorjem Orbanom in prvakom opozicijske SDS Janezom Janšo, ki naj bi se decembra lani v Sloveniji osebno sestal s predstavniki podjetja Black Cube. V SDS vse obtožbe v zvezi s tem zanikajo in napovedujejo, da bodo vložili več tožb.

Janez Janša in Anže Logar sta v času Janševe vlade potovala v Izrael. FOTO: Uroš Hočevar/Kolektiff

Časnik Nepszava kot potencialne tarče na Madžarskem omenja opozicijsko stranko Tisza, njenega vodjo Petra Magyarja in druge vidne člane stranke, ki ima v javnomnenjskih raziskavah pred aprilskimi volitvami na Madžarskem prednost pred Orbanovim Fideszom in bi lahko ogrozila njegovo dolgoletno vladavino.

Magyar je že februarja vložil kazensko ovadbo, potem ko so se v medijih in na družbenih omrežjih, ki jih nadzira Orban, pojavila namigovanja, da bodo objavili posnetek njegovih spolnih odnosov z nekdanjim dekletom, s čimer naj bi v volilni kampanji skušali očrniti njegov ugled.

Madžarski liberalni tednik Heti Vilaggazdasag (HVG) je v včeraj prav tako poročal o predvolilnem dogajanju v Sloveniji v zvezi z Black Cube, pri tem pa opozoril na pretekle primere vmešavanja v volitve, ki so jih na Madžarskem zabeležili že v letih 2018 in 2022, ko je prepričljivo zmagal Orban.

Agenti Black Cube naj bi pred volitvami leta 2018 skrivaj posneli predstavnike nevladnih organizacij, povezanih z liberalnim ameriškim milijarderjem Georgeom Sorosem. Posnetki, ki naj bi dokazovali nastrojenost nevladnikov in medijev proti Orbanu, so bili nato objavljeni v desničarskih medijih.

Na te posnetke se je med kampanjo skliceval tudi Orban, ki je Sorosa takrat označil za zarotnika proti Madžarski in krščanski Evropi ter ga večkrat obtožil vmešavanja v madžarsko notranjo politiko.

Podobna zgodba se je ponovila leta 2022, ko so skrivaj posneli opozicijske aktiviste, nevladnike in novinarje, medtem ko so kritizirali Orbana. Tako premier kot njegovi zavezniki in mediji so posnetke pred volitvami masovno razširili in uporabljali kot domnevne dokaze o škodljivem vplivu novinarjev in nevladnikov, ki jih Orban tudi sicer pogosto napada.

Zasebna obveščevalna služba, ki sta jo leta 2010 ustanovila nekdanja izraelska obveščevalca Dan Zorella in Avi Yanus, sicer že leta uporablja opisano metodo prikritega snemanja v podobnih obveščevalnih akcijah po vsem svetu.