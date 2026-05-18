Na Maldivih našli trupla pogrešanih italijanskih potapljačev

Italijansko zunanje ministrstvo je za britanski BBC potrdilo, da so našli trupla štirih italijanskih potapljačev, ki so prejšnji teden izginili med potapljaško nesrečo na Maldivih. Enega potapljača so našli že takoj po incidentu, ki se je zgodil v četrtek.

Italijanske državljane je ekipa visoko usposobljenih finskih in maldivskih potapljačev našla v jami 60 metrov pod vodno gladino na atolu Vaavu, so sporočile lokalne oblasti. V soboto je med iskanjem trupel skupine umrl tudi potapljač maldivskih oboroženih sil.

»V prihodnjih dneh bodo izvedeni nadaljnji potopi, da bi izvlekli trupla,« je v izjavi za BBC povedal Mohamed Hosain Šarif, tiskovni predstavnik maldivske vlade.

Gre za največjo potapljaško nesrečo v tej mali otoški državi v Indijskem oceanu, ki je zaradi niza koralnih otokov priljubljena turistična destinacija. Štirje italijanski potapljači, ki so na Maldivih proučevali korale – profesorica Monica Montefalcone, njena hči Giorgia Sommacal ter raziskovalca Muriel Oddenino in Federico Gualtieri –, so bili del ekipe Univerze v Genovi. Peti Italijan je bil inštruktor potapljanja in vodja potopa Gianluca Benedetti.