Na Maldivih umrl še potapljač, ki je iskal trupla pogrešanih Italijanov

Maldivski mediji poročajo, da iskanje trupel štirih italijanskih potapljačev, pogrešanih od četrtka (enega so našli mrtvega), zahtevalo še eno žrtev: umrl je potapljač maldivskih oboroženih sil, ki so ga pred tem v kritičnem stanju odpeljali v bolnišnico, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

»MNDF (maldivske nacionalne obrambne sile) izvajajo iskalno akcijo za štirimi potapljači, ki so izginili med potapljanjem na atolu Felidhey. Višji vodnik Mohamed Mahadi iz MNDF, ki je danes zbolel med iskalno akcijo, je umrl,« je na omrežju X sporočila maldivska vojska. Vodnik je verjetno umrl zaradi dekompresijske bolezni, ki jo povzroča nastajanje plinskih mehurčkov dušika v krvi in ​​tkivih. Vojaka so po vrnitvi s potopa zaradi slabega počutja odpeljali v lokalno bolnišnico. Do dekompresijske bolezni običajno pride zaradi hitrega padca okoliškega tlaka, najpogosteje, ko se potapljač prehitro dvigne iz globine.

»Smrt potapljača MNDF, ki je iskal pogrešane potapljače, meni in vsem ljudem prinaša globoko žalost. To je žalostna in šokantna novica,« je na omrežju X zapisal predsednik Maldivov Mohamed Muizzu in svojcem izrazil sožalje ob smrti vodnika, ki ga je označil za mučenika.

Preiskava poteka

Maldivske oblasti so sprožile preiskavo, da bi ugotovile, zakaj se je skupina petih Italijanov spustila pod dovoljeno mejo 30 metrov, kakršna velja za potapljanje na Maldivih, po pisanju Anse poroča lokalna spletna stran Edition. Z ministrstva za turizem so sporočili, da je skrb za varnosti v turističnem sektorju odgovornost vseh operaterjev, in pozvali k popolnemu spoštovanju predpisov ter dodali, da bodo sprejeti potrebni ukrepi za okrepitev varnostnih standardov.

V skladu z maldivskimi standardi rekreativnega potapljanja so potopi običajno omejeni na približno 30 metrov, razen če se izvajajo v okviru specializiranih programov tehničnega potapljanja, ki zahtevajo napredno certificiranje, načrtovanje dekompresije in specializirane dihalne sisteme. Preiskovalci, kakor poroča novozelandski portal The Press, bodo proučili tudi postopke načrtovanja potopov, certifikate potapljačev, ukrepe za pripravljenost na izredne razmere in opremo, uporabljeno med odpravo. Podatki potapljaških računalnikov in posnetki podvodnih kamer bodo morda dodatno analizirani v okviru rekonstrukcije poteka dogodkov.

Žrtve potopa so: Monica Montefalcone, izredna profesorica morske ekologije na Univerzi v Genovi Giorgia Sommacal, 22-letna hči Monfalconejeve Gianluca Benedetti, inštruktor potapljanja, doma iz Padove; Muriel Oddenino, 31-letna morska biologinja in raziskovalka iz Piemonta Federico Gualtieri, 31-letnik iz Piemonta z diplomo iz morske biologije in ekologije ter certificiran inštruktor potapljanja

Turistični operater Albatros Top Boat s sedežem v Verbaniji menda ni vedel za potop na globino več kot 30 metrov in ga v vsakem primeru »nikoli ne bi dovolil«, je v intervjuju za spletno stran časnika Corriere della Sera izjavila Orietta Stella, odvetnica potovalne agencije. Potop na to globino »ni bil načrtovan«, je pojasnila in dodala, da je bilo »znanstveno križarjenje namenjeno vzorčenju koral« (štirje potapljači so bili povezani z Univerzo v Genovi) in da »ni bilo ničesar, kar bi nakazovalo na potop na 50–60 metrov ali vstop v jamo«.

Odvetnica je poudarila, da na Maldivih »potop globlje od 30 metrov predstavlja upravno kršitev: za prekoračitev te omejitve pa je potreben poseben nalog maldivske pomorske oblasti« in »to dovoljenje, vsaj z naše strani, ni bilo zahtevano«. Povedala je tudi, da je operater Albatros Top Boat sicer tržil potapljaško križarjenje po Maldivih, a da ni lastnik ladje, na krovu katere ni bilo njegovih zaposlenih. Inštruktor potapljanja Gianluca Benedetti, eden od nesrečnih Italijanov, ki so umrli med potopom, po njenih besedah ni bil zaposlen pri družbi Albatros Top Boat, je pa delal kot »vodja operacij, torej je bil vezni člen med lastnikom ladje in organizatorjem potovanj«, formalno pa je bil zaposlen pri maldivskem podjetju, tako kot vse osebje na krovu.