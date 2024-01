Na meji med Kitajsko in Kirgizistanom močan potres

Po poročanju kitajske državne tiskovne agencije Xinhua je kitajski center za potrese sporočil, da je okrožje Wushu, ki leži na meji z Kirgizistanom malo po 2. uri zjutraj po lokalnem času stresel močan potres z magnitudo 7,0. V epicenter pa je bilo napotenih okoli 200 reševalcev.

Po poročanju tiskovne agencije AP, ki se sklicuje na oblasti, naj bi bilo šest ljudi poškodovanih. Od šestih poškodovanih sta bila dva huje, štirje pa lažje. Zrušilo se je 47 hiš, 78 hiš in nekaj kmetij je bilo poškodovanih, je vlada avtonomne regije Xinjiang Uygur objavila na svojem uradnem računu Weibo. Potres je podrl električne napeljave, vendar je bila elektrika hitro vzpostavljena, poročajo oblasti Aksuja.

Državna televizijska hiša CCTV je sporočila, da je bilo od glavnega potresa več popotresnih sunkov z magnitudo 4,5.

Potres je prizadel podeželsko območje, naseljeno večinoma z Ujguri, ki so bili zadnja leta tarča državne kampanje prisilne asimilacije in množičnega pridržanja.

Potrese so čutili tudi v sosednjih državah Kirgizistan in Kazahstan. V kazahstanskem mestu Almaty so ljudje zapustili svoje domove in poiskali zatočišče na ulici, potem ko so se zaradi potresa tresli zidovi in ​​premikalo pohištvo.

Lokalni televizijski kanali v indijski prestolnici New Delhi so poročali o močnem potresu v mestu, približno 1400 km (870 milj) stran.

Ameriški geološki inštitut je pred tem sporočil, da so možne žrtve, čeprav v goratem, podeželskem območju, kjer je potres prizadel, o njih takoj ne poročajo.

Okrožje Wushu v epicentru potresa beleži temperature precej pod ničlo. Deli severne in osrednje Kitajske je to zimo prizadel izjemen mraz, oblasti pa so zaradi snežnih neviht večkrat zaprle šole in avtoceste.

Torkov potres se je zgodil dan po tem, ko je zemeljski plaz na jugozahodu Kitajske zasul na desetine ljudi in ubil najmanj osem.

V decembrskem potresu na severozahodu države je umrlo 148 ljudi, na tisoče pa je bilo razseljenih v provinci Gansu.

Ta potres je bil najsmrtonosnejši na Kitajskem od leta 2014, ko je bilo v jugozahodni provinci Yunnan ubitih več kot 600 ljudi.