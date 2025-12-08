Na meji med Tajsko in Kambodžo novi spopadi, evakuirali več deset tisoč ljudi

Tajska je danes izvedla zračne napade na sosednjo Kambodžo, je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočila tajska vojska. Obe strani sta pred tem druga drugo okrivili za najnovejše spopade na meji, v katerih naj bi umrl tajski vojak. Z območij ob meji so tajske in kamboške oblasti evakuirale več deset tisoč ljudi, poroča BBC.

Kamboške enote so davi v obmejni tajski provinci Ubon Ratchathani streljale na tajske sile. Kot je navedel njihov predstavnik, so tajske vojake napadli s strelnim orožjem, pri čemer je bil eden ubit, še štirje pa ranjeni. Tajska se je nato odzvala z bojnimi letali za zračne napade na vojaške tarče na več območjih.

Izvajanje dogovora o premirju je sredi novembra prekinila Tajska, potem ko naj bi bili v eksploziji mine na obmejnem območju ranjeni štirje tajski vojaki. FOTO: Afp

Predstavnica kamboškega ministrstva za obrambo pa je izjavila, da so tajske sile davi napadle kamboške enote v severnih obmejnih provincah Preah Vihear in Oddar Meanchey. Ob tem je zatrdila, da Kambodža ni odgovorila na napad. Tajsko je obtožila, da je s tanki večkrat streljala na tempelj Tamone Thom in druga območja v bližini templja Preah Vihear. Ta je od leta 2008 na Unescovem seznamu svetovne dediščine, lastita pa si ga obe državi, večkrat je bil tudi v središču sporov in spopadov.

Lokalne oblasti so prav tako poročale o spopadih v tajskih provincah Si Sa Ket in Ubon Ratchathani ter v kamboških provincah Preah Vihear in Oddar Meanchey, do spopadov pa naj bi prišlo že v nedeljo, pri čemer je tajska vojska trdila, da sta bila ranjena dva izmed njenih pripadnikov.

V napadih je bil en tajski vojak ubit, štirje pa ranjeni. FOTO: AFP

Sosednji državi v jugovzhodni Aziji sta že desetletja v sporu glede več delov ozemlja ob njuni več kot 800 kilometrov dolgi meji. Poleti so med njima že izbruhnili spopadi, v katerih je bilo ubitih najmanj 43 ljudi, več kot 300.000 pa je moralo zapustiti svoje domove.

Državi sta se nato konec julija tudi po pritisku ameriškega predsednika Donalda Trumpa dogovorili o prekinitvi ognja, uradno pa sta mirovni dogovor podpisali konec oktobra v Kuala Lumpurju. Izvajanje dogovora je sredi novembra prekinila Tajska, potem ko naj bi bili v eksploziji mine na obmejnem območju ranjeni štirje tajski vojaki.