Priprave na širitev EU: zmanjšanje števila komisarjev in omejitev veta?

»Nekaj sprememb bomo predlagali tudi na področju naših institucij, kot je na primer zmanjšanje števila komisarjev,« je pred današnjo predstavitvijo reformnih načrtov povedala evropska komisarka za širitev Marta Kos. Na zasedanju komisarskega kolegija pod vodstvom Ursule von der Leyen bodo danes objavili ugotovitve o tem, kako naj se EU notranje pripravi na širitev.

Predvsem za manjše države ima komisarski položaj v Bruslju poseben pomen, zato bi se mu le s težavami odrekle. Po drugi strani bi se delovanje komisarskega kolegija s 30 ali več člani še dodatno zapletlo. Že v zadnjih mandatih je videti, da zmanjkuje področij, ki bi lahko imela svojega komisarja.