    PREMIUM   D+   |   Svet

    Na muhi Bruslja gigant, vpleten v škandal s spolnimi lutkami s podobo otrok

    V Bruslju preiskujejo sistem kitajskega spletnega trgovca za omejevanje nezakonitih izdelkov, tudi spolnih lutk, podobnih otrokom.
    Pod drobnogledom bo zasnova Sheina glede spodbujanja zasvojenosti, preglednosti priporočilnih sistemov in prodaje nezakonitih izdelkov, vključno z gradivom, povezanim s spolno zlorabo otrok. FOTO: Jorge Silva/Reuters
    Pod drobnogledom bo zasnova Sheina glede spodbujanja zasvojenosti, preglednosti priporočilnih sistemov in prodaje nezakonitih izdelkov, vključno z gradivom, povezanim s spolno zlorabo otrok. FOTO: Jorge Silva/Reuters
    Peter Žerjavič
    17. 2. 2026 | 12:00
    17. 2. 2026 | 12:03
    Evropska komisija je danes začela še preiskavo proti kitajskemu trgovskemu podjetju Shein, ki bi s svojimi dejavnostmi lahko kršilo akt o digitalnih storitvah (DSA). Pod drobnogledom bo zasnova Sheina glede spodbujanja zasvojenosti, preglednosti priporočilnih sistemov in prodaje nezakonitih izdelkov, vključno z gradivom, povezanim s spolno zlorabo otrok.

    Med drugim bodo preiskovali sisteme, ki jih ima Shein vzpostavljene za omejevanje prodaje nezakonitih izdelkov v EU, kot so seksualne lutke, podobne otrokom. Preučevali bodo tudi sisteme podeljevanja točk ali nagrad potrošnikom, ki bi lahko bili zasvajajoči in imeli negativen učinek na njihovo dobrobit.

    Tuji
    Gospodarstvo  |  Novice
    Globalno

    Nova generacija kitajskih podjetij se širi po svetu

    Ravnajo se po drugačnih pravilih kot njihovi predhodniki.
    The Economist 17. 1. 2026 | 05:00
    Novice  |  Svet
    Ukrep

    Težji časi za Shein, Temu in druge e-trgovce: za vsak paketek tri evre carine

    Svet EU bo uvedel splošno carinsko dajatev za male pošiljke, ki vstopajo v EU. Ukrep začne veljati 1. julija 2026 za vse paketke v vrednosti manj kot 150 evrov.
    Staš Ivanc 12. 12. 2025 | 14:18
    Novice  |  Svet
    Meta

    EU WhatsAppu napoveduje strožjo regulacijo

    Meta ima štiri mesece časa, da zagotovi skladnost WhatsAppa z dodatnimi obveznostmi na podlagi akta o digitalnih storitvah.
    26. 1. 2026 | 17:48
    Novice  |  Svet
    Pod drobnogledom

    Tarča preiskave v Bruslju zaradi spolno eksplicitnih vsebin tudi Muskov grok

    X sicer trdi, da je sprejel tehnološke ukrepe, ki groku preprečujejo omogočanje prirejanja slik ljudi z njihovim slačenjem.
    Peter Žerjavič 26. 1. 2026 | 12:02
    Šport  |  Zimski športi
    OI 2026

    Slovenskega trenerja so zaradi težav z alkoholom poslali iz Predazza domov

    Vodilni možje v finskem olimpijskem komiteju so iz reprezentance v Italiji izključili Igorja Medveda.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 12. 2. 2026 | 11:13
    Šport  |  Nogomet
    Kongres Uefe

    V Bruslju prvič doslej prekinili govor Čeferina

    Jubilejni 50. kongres Evropske nogometne zveze v Bruslju je zaznamoval tudi predsednik Uefe Aleksander Čeferin s svojim nagovorom.
    S prizorišča:Jernej Suhadolnik 12. 2. 2026 | 13:17
    Novice  |  Slovenija
    Upokojenci

    Pokojnine neuradno za skoraj pet odstotkov višje

    Dokončni podatki za izračun bodo znani v ponedeljek. Danes ekonomsko-socialni svet o prispevkih za espeje.
    Barbara Hočevar 13. 2. 2026 | 05:00
    Šport  |  Zimski športi
    Smučarski skoki

    Tresel se je, postalo mu je vroče in tudi vrtelo se mu je malo

    Domen Prevc na veliki napravi v Predazzu še bolj izraziti favorit. Na treningu navdušil z najdaljšim skokom. Lov na zlatega orla lažji kot na lovoriko na OI.
    S prizorišča:Miha Šimnovec 13. 2. 2026 | 05:00
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Išias – kako fizioterapija pomaga pri hitrejšem okrevanju?

    Išias je ena najpogostejših zdravstvenih težav, ki se kaže kot bolečina, ki seva iz hrbta v nogo. S celostno fizioterapijo lahko preprečimo trajne posledice.
    Promo Delo 17. 2. 2026 | 08:15
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ste vedeli, kako se na tekme pripeljejo naši hokejisti? (video)

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 16. 2. 2026 | 10:26
    Šport  |  Zimski športi
    Vredno branja

    Prehrana, ki odloča, zakaj nekateri okrevajo hitreje, drugi pa počasneje

    Starost in zdravje imata svojo vlogo, vendar o poteku okrevanja pogosto odloča tudi to, kako jemo v vsakdanjem življenju in v dneh, ko nam ni najbolje.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 08:53
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Sodelovanje, ki presega meje športa

    Vsakokrat, ko se v tivolski ledeni dvorani prižgejo luči, dvorano napolni zvesta skupnost ljubiteljev enega najbolj priljubljenih zimskih športov.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 08:51
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Sodelovanje fakultete in industrije je veliko več kot opravljanje prakse

    Skupno delo krepi prenos znanj, spodbuja inovacije in krajša pot do uveljavljanja v praksi.
    Milka Bizovičar 14. 2. 2026 | 06:00
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Množica miz se umika prilagodljivim delovnim postajam

    Pisarna postaja prostor sodelovanja, izmenjave idej in socialne povezanosti.
    Miran Varga 14. 2. 2026 | 05:30
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Gradbeniki kot čisti kolesarji v boju z dopingiranimi

    Železniške povezave logističnim podjetjem omogočajo konkurenčnost, drugi tir jim bo prinesel vsaj 150 milijonov evrov na leto.
    Milka Bizovičar, Marjana Kristan Fazarinc 11. 2. 2026 | 14:28
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Konferenca Javne investicije

    Po prvem odseku tretje razvojne osi že čez nekaj tednov

    Infrastrukturna ministra Slovenije in Hrvaške ter župana glavnih mest sosednjih držav so na okrogli mizi pretresali največje izzive pri gradnji infrastrukture.
    Nejc Gole 11. 2. 2026 | 12:45
    spletna trgovinaSheinzlorabe otrokKitajskaFrancijaBruseljAkt o digitalnih storitvahEvropskam komisija

    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Južni Ciper: grške počitnice po super ugodni ceni

    Južni Ciper je z razlogom ena najbolj priljubljenih destinacij za prvi maj in poletje 2026
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 11:07
    Novice  |  Znanoteh
    Vredno branja

    Pametni telefon, ki zdrži vsakodnevne padce in izzive

    HONOR Magic8 Lite postavlja nove standarde vzdržljivosti v srednjem razredu s tridnevno avtonomijo baterije in okrepljeno konstrukcijo.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 10:49
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Digitalna nadgradnja, ki bo Slovencem olajšala pot do kapitalskih trgov

    Posodobljena mobilna aplikacija Ilirika prinaša enotno digitalno okolje za trgovanje, varčevanje in nove vlagateljske priložnosti.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 12:06
    Gospodarstvo  |  Novice
    OSEBNI KREDIT

    Kdaj je smiselno varčevati, kdaj pa vzeti kredit?

    Zimski športni spektakel v živo, ugodne letalske vozovnice ali podaljšan družinski oddih v gorah.
    Promo Delo 21. 1. 2026 | 11:46
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Ko čas znova postane vrednota

    Brezčasen oddih v Hévízu na Madžarskem: zdravilna voda, velnes in gastronomija brez hitenja.
    Promo Delo 13. 2. 2026 | 14:02
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako zdravim izpah rame

    Izpah ramenskega sklepa je poškodba, ki si jo zapomnimo. Nenadna izguba stika med nadlahtnico in sklepno površino lopatice je boleč, pogosto dramatičen dogodek.
    Promo Delo 11. 2. 2026 | 14:03
