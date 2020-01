FOTO:Na najhujše se pripravljajo tudi v Viktoriji

Doslej že 26 smrtnih žrtev

Gasilci so imeli veliko dela v mestu Batlow v Novem Južnem Walesu, kjer prej ni bilo poletnih gozdnih požarov. FOTO: Saeed Khan/AFP

Od septembra je v požarih v Avstraliji umrlo že 26 ljudi, 2200 domov je uničenih.

Prebivalka od požarov uničenega Batlowa Stephenie Bailey ne more skriti čustev. FOTO: Saeed Khan/AFP

Nevarno tudi na otoku Kangaroo

V avstralski zvezni državi Viktoriji so zaradi širjenja požarov danes za dva dni podaljšali sedemdnevno izredno stanje, ki so ga razglasili prejšnji teden. Doslej je ta država utrpela veliko manj škode od sosednjega Novega Južnega Walesa, toda napovedi so zdaj tudi zanjo slabe: vremenoslovci za jutri napovedujejo visoke temperature, suho vreme in nevihte s strelami brez dežja. Vse to lahko razpiha obstoječe in zaneti nove gozdne požare, poroča britanski BBC. Opozorila veljajo tudi za Novi Južni Wales in za Južno Avstralijo.Premier Viktorijeje povedal, da so se v zadnjih tednih kljub manjšemu obsegu požarov v primerjavi z Novim Južnim Walesom dobro organizirali in pripravili na morebitno poslabšanje stanja. Doslej je v Viktoriji pogorelo okrog 1,2 milijona hektarov površin in kakšnih dvesto hiš, požari pa so zahtevali tri smrtne žrtve. V vsej Avstraliji je zaradi požarov umrlo že šestindvajset ljudi, uničenih pa je okrog 2200 domov.Pristojne službe v Viktoriji so pozvale prebivalce, naj se še pred petkom umaknejo z najbolj ogroženih območij, to je z alpskega območja in iz vzhodnih delov zvezne države vključno z Vzhodnim Gippslandom, kjer je škode že zdaj veliko. Jutri naj bi temperature v tem delu Avstralije dosegle 41 stopinj Celzija, pričakujejo pa tudi močan veter in nevihte s strelami brez dežja. Obstaja nevarnost, da bi se požari v Viktoriji združili s tistimi v sosednjem Novem Južnem Walesu in ustvarili uničujoči megapožar.V državi Južna Avstralija so pozvali ljudi, da zapustijo mesto Vivonne Bay na otoku Kangaroo, ker se požari tam širijo brez nadzora. Prejšnji teden sta v požarih na tem otoku umrla dva človeka in okrog 25.000 koal, zdaj pa plameni ogrožajo tamkajšnji park za divje živali, kjer skrbijo za okrog šeststo različnih avtohtonih živali. Del osebja tega parka se noče umakniti iz parka, ker bi radi pred ognjem obvarovali čim več živali.Nevarnost pa grozi tudi nekaterim območjem na zahodu celine. Tako so prebivalstvo na nevarnost opozorili v državi Zahodna Avstralija na obrobju Pertha.Lansko leto je bilo v Avstraliji po podatkih tamkajšnje meteorološke službe najbolj vroče in najbolj suho doslej.