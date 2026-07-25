Na neuspeh Tanje Fajon vplivala tudi razmerja sil v Bruslju

Kandidatura nekdanje zunanje ministrice Tanje Fajon za posebno predstavnico Evropske unije za Sahel je bila v prvi vrsti žrtev političnih nesoglasij v Sloveniji, a na njen neuspeh so vsekakor vplivala tudi razmerja sil v Bruslju, vključno s premočjo Evropske ljudske stranke (EPP) v evropskih institucijah.

EPP ima v trenutni konstelaciji političnih sil veliko prevlado, je za Delo pojasnila Sabina Lange, izredna profesorica mednarodnih odnosov na ljubljanski fakulteti za družbene vede in direktorica mislišča Evropa misli. Kot je poudarila, je ta stranka še pridobila z razpletom parlamentarnih volitev v Sloveniji, njena konkurenta na evropskem parketu, S & D in Renew, kamor se uvrščata Tanja Fajon in visoka predstavnica EU za zunanjo politiko Kaja Kallas, pa sta izgubila člana v svetu za zunanje zadeve oziroma v evropskem svetu.