FOTO:Na Nizozemskem se začenja sojenje za sestrelitev letala v Ukrajini

AFP Vodja nizozemskega preiskovalnega oddelka za kazniva dejanja Andy Kraag prihaja na današnjo sodno obravnavo. FOTO: Kenzo Tribouillard/AFP

AFP Wilbert Paulissen iz skupne preiskovalne skupine je že sredi lanskega leta predstavil štiri osumljence za sestrelitev malezijskega letala nad Ukrajino. FOTO: Robin Van Lonkhuijsen/ AFP

Dve tretjini žrtev je bilo Nizozemcev

REUTERS Včeraj so svojci žrtev pred ruskim veleposlaništvom v Haagu v protest postavili 298 praznih stolov. Rusija še vedno zanika svojo vpletenost v sestrelitev letala na letu MH17. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

Kazni jim verjetno ne bo treba odslužiti

Danes se bo v njihovi odsotnosti na Nizozemskem začelo sojenje proti štirim obtožencem, ki naj bi bili odgovorni za sestrelitev potniškega letala boeing 777 letalske družbe Malaysia Airlines z 298 potniki na krovu nad Ukrajino leta 2014.V obdobju spopadov v vzhodni Ukrajini, katere del z večinskim ruskim prebivalstvom se je hotel odcepiti od Ukrajine, je Rusija podpirala tamkajšnje upornike in jih tudi oboroževala. Iz neke ruske vojaške baze naj bi na to območje prispel tudi raketni sistem BUK, s katerim so potem sestrelili omenjeno potniško letalo, poroča britanski BBC. Svojci žrtev so vztrajali, da je treba krivce odkriti in pripeljati pred sodišče.Med obtoženimi so trije ruski in en ukrajinski državljan., bivši agent ruske obveščevalne agencije FSB, je med osamosvajanjem tako imenovane Donecke republike bil obrambni minister tega uporniškega območja.je bil prej zaposlen v ruski vojaški obveščevalni službi GRU, na območju Donecka pa je bil namestnik Girkina in je vzdrževal stalne stike z Rusijo.je bil vojak v posebnih enotah vojaške obveščevalne službe GRU in je v Donecku vodil obveščevalno službo.ima edini od četverice ukrajinsko državljanstvo, v Donecku pa je bil poveljnik uporniške oborožene enote.Nizozemska je preiskavo in sodni postopek v tem primeru prevzela zato, ker je bilo dve tretjini ubitih potnikov njihovih državljanov. Sojenje bo potekalo po nizozemski zakonodaji.Po poročanju BBC je bila preiskava najbolj zapletena in težka v vsej zgodovini nizozemskega pravosodja, saj so preiskovalci morali iskati priče ter pridobivati dokaze in podatke iz dveh držav, od katerih še posebno Rusija ni bila pripravljena pošteno sodelovati in je ves čas zanikala svojo vpletenost v sestrelitev.Pooblaščenka ruskega zunanjega ministrstva za stike z javnostjoje sicer poročevalcu BBC zatrdila, da je Rusija nizozemskim preiskovalcem zagotovila »na tone materialov, ki pa jih ti niso upoštevali«. Po drugi strani nizozemska stran trdi, da jim je Rusija dajala informacije, ki »so bile v več točkah netočne.«Tožilstvo štirim obtožencem očita skupno odgovornost za sestrelitev letala in umor 298 potnikov s tem, ko so z ruske strani pridobili, namestili in uporabili raketni sistem BUK. Sodišče jim je sicer poslalo pozive na razpravo, vendar odgovorov razen od enega od obtoženih niso dobili. Eden bo v sodni dvorani imel svoje zagovornike.Sicer pa na Nizozemskem ne pričakujejo, da bosta sojenje in morebitna obsodba imela kakšen učinek na obtožene, saj so ti na varnem v domači državi, ki drugim državam ne izroča obsojencev. Zato je bil neuspešen tudi lanskoletni poskus nizozemskega sodišča, da bi obtožence prijeli in zaslišali z razpisom mednarodne tiralice.