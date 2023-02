Na Novi Zelandiji in v Južni Afriki razglasili izredne razmere

Na Novi Zelandiji so zaradi močnega vetra in deževja po celotni državi razglasili izredne razmere. Tropska nevihta Gabrielle je močno prizadela energetsko ter cestno infrastrukturo v državi in mnoga mesta odrezala od sveta. Ukrep so razglasili šele tretjič v zgodovini države, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

Novozelandski minister za izredne razmere Kieran McAnulty je poudaril, da je tropska nevihta »vremenski dogodek brez primere, ki močno vpliva na večji del Severnega otoka«. Prav tako je opozoril, da je tropska nevihta resna grožnja Novozelandcem.

Čeprav je nevihta, preden je dosegla sever države, oslabela, na svoji poti podira drevesa in električne drogove, poškodovala je tudi ceste, saj veter dosega hitrost do 140 kilometrov na uro. Veter s hitrostjo 110 kilometrov na uro pa je bil tako močan, da se je zaradi njega celo zibal pristaniški most v največjem novozelandskem mestu Auckland.

Tropska nevihta Gabrielle je dvigala tudi morje. FOTO: John Longson/Reuters

Vreme je povzročilo kaos v potniškem prometu, saj so odpovedali številne redne lete, odhode vlakov in avtobusov. Močno deževje in silovit veter pričakujejo tudi v torek. Vremenska poročila so zelo zaskrbljujoča, je po poročanju AFP dejal McAnulty.

Tropska nevihta ne prizanaša. FOTO: Newshub Via Reuters

Auckland, ki je s 1,6 milijona prebivalcev največje mesto v državi, sicer še vedno okreva po uničujočih poplavah, ki so konec januarja zahtevale štiri življenja.

V Južni Afriki poplave

Oblasti v Južni Afriki so danes razglasile izredne razmere zaradi obsežnih poplav, ki so prizadele sedem od devetih provinc ter uničile številne ceste, mostove in terjale nekaj človeških življenj, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.

Obilno deževje je prizadelo večje dele države, glede na vremenske napovedi pa naj bi se obdobje močnih padavin nadaljevalo. Južnoafriška vlada je razglasila izredne razmere, na podlagi katerih lahko učinkoviteje in bolj usklajeno ukrepa. Večina prizadetih provinc je na vzhodu države. V poplavah naj bi umrlo sedem ljudi, a podatki niso popolni.

Južno Afriko so lani spomladi prizadele izjemno hude poplave, predvsem na območju Durbana in okoliških predelov, ki so terjale več kot 400 življenj, še navaja AFP.