Blizu Brčkega strmoglavil italijanski helikopter, štirje mrtvi

Helikopter, ki je deloval v okviru misije Eufor, je danes strmoglavil med rutinsko operacijo na severovzhodu Bosne in Hercegovine. Eufor je potrdil, da je v nesreči umrlo več članov posadke in napovedal preiskavo. Po navedbah župana Brčkega Siniše Milića so umrle tri osebe, še več je bilo ranjenih, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

Kasneje je italijansko ministrstvo za obrambo navedlo, da so umrli štirje ljudje: dva pripadnika italijanske vodjske in dva pripadnka italijanskega Rdečega križa. Na krovu je bilo 15 ljudi. Med njimi je enajst ranjenih, a trenutno nihče ni v smrtni nevarnosti.

»V nesreči je več članov osebja Eufor tragično izgubilo življenje, drugi pa so bili hudo poškodovani,« je sporočil Eufor in pojasnil, da je na območju Brčkega strmoglavil italijanski helikopter. Helikopter je bil Boeingov model CH-47 Chinook.

Misija natančnega števila žrtev ni navedla. Zagotovila pa je, da ni bila poškodovana civilna infrastruktura, ni nastala škoda na civilnem premoženju in vozilih ter da med civilisti ni poškodovanih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po navedbah župana Brčkega pa so v nesreči umrle tri osebe, še 12 je bilo ranjenih. »Vsi so bili oskrbljeni v bolnišnici. Medicinsko osebje ostaja v visoki pripravljenosti,« je dodal. Identitete oziroma narodnosti žrtev in članov helikopterske posadke za zdaj niso znane. Prav tako še ni znan vzrok nesreče.

Eufor je bil ustanovljen leta 2004, da bi spremljal varnost v BiH in nadzoroval izvajanje daytonskega sporazuma iz leta 1995, s katerim se je končala vojna v državi. V okviru misije sodeluje več držav, med njimi tudi Slovenija, ki misiji prispeva 21 vojakov, piše na spletni strani Slovenske vojske.

Slovenija izrazila solidarnost z Italijo

Zunanje ministrstvo je danes izrazilo solidarnost z Italijo in družinami žrtev. »Slovenija izraža solidarnost z Italijo po tragični nesreči helikopterja, ki je deloval v okviru misije Eufor, v bližini Brčkega v Bosni in Hercegovini. Naše misli so z družinami žrtev, solidarni pa smo tudi z vsemi, ki jih je ta tragičen dogodek prizadel,« je na omrežju X zapisalo ministrstvo.