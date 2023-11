Prekinitve spopadov in izpustitve talce naj ne bi bilo pred petkom

Štiridnevno premirje v Gazi in izpustitev talcev se ne bosta začela pred petkom, so zgodaj davi povedali izraelski predstavniki. Izraelski svetovalec za nacionalno varnost Tzachi Hanegbi je sporočil, da je izpustitev najmanj 50 talcev Hamasa blizu, vendar se ne bo zgodila danes, kot je bilo pričakovano, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

»Stiki glede izpustitve naših talcev napredujejo in se nenehno nadaljujejo,« je povedal. Dodal je, da talcev ne bodo začeli izpuščati prej kot v petek.

Drugi izraelski uradnik je dejal, da se začasna prekinitev spopadov prav tako ne bo začela danes. Zamuda je hud udarec za družine, ki si želijo vrnitve talcev in za več kot dva milijona prebivalcev Gaze, ki že 47 dni trpijo v vojni in pomanjkanju.

Izrael in Hamas sta se dogovorila za štiridnevno premirje, med katerim naj bi izpustili najmanj 50 talcev, ki jih je palestinska skupina zajela v napadih na Izrael 7. oktobra. Za vsakih dodatnih deset izpuščenih talcev bi se spopadi prekinili za dodaten dan, je navedeno v dokumentu izraelske vlade. V zameno bi Izrael izpustil najmanj 150 zaprtih palestinskih žensk in otrok ter dovolil več humanitarne pomoči v Gazo.

Razlog za zamudo pri uresničevanju dogovora za zdaj ni znan, poroča AFP.

Izraelski premier Benjamin Netanjahu je dogovor s Hamasom podprl, vendar zatrdil, da bo premirje začasno in ne bo končalo vojne do dokončnega uničenja Hamasa.

»Zmagujemo in se bomo še naprej borili do popolne zmage,« je dejal v sredo in obljubil, da bo Izrael zavaroval pred grožnjami, ki prihajajo iz Gaze in Libanona, odkoder Izrael napadajo pripadniki Hezbolaha.

Napetosti na izraelski severni meji so se okrepile zgodaj davi, potem ko je Hezbolah sporočil, da je bilo ubitih pet borcev, med njimi sin pomembnega člana libanonskega parlamenta. Izraelska vojska je v sredo zvečer sporočila, da je zadela več ciljev Hezbolaha, vključno s teroristično celico in infrastrukturo.

Bela hiša je medtem sporočila, da se je ameriški predsednik Joe Biden v sredo pogovarjal z Netanjahujem in poudaril pomen ohranjanja miru ob libanonski meji in na Zahodnem bregu. Biden se je v sredo pogovarjal tudi s katarskim emirjem Tamimom bin Hamadom Al-Thanijem in egiptovskim predsednikom Abdelom Fatahom al Sisijem, pri čemer se je zavzemal za popolno izvajanje premirja in dokončno izpustitev vseh talcev.

Biden in katarski emir sta se zavezala, da bosta ostala v tesnih stikih, da bi zagotovila popolno uresničitev dogovora o izpustitvi talcev in premirju, je sporočila Bela hiša. Al Sisiju pa je Biden povedal, da ZDA v nobenem primeru ne bodo dovolile prisilne preselitve Palestincev iz Gaze ali Zahodnega brega ali ponovnega določanja meja Gaze, obenem pa zatrdil, da Gaza ne sme ostati zatočišče Hamasa.