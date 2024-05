Na območju Harkova se nadaljujejo napadi, ruske sile zavzele še šest vasi

Iz ukrajinske regije Harkov, od koder danes poročajo o novih ruskih napadih, so evakuirali več sto ljudi. Ruske sile pa naj bi danes zavzele vasi Borisivka, Ogirceve, Pletenivka, Pilna in Strileča v omenjeni regiji in vas Keramik v donecki regiji. Medtem so v petek zvečer ukrajinske sile napadle skladišče goriva v okupirani regiji Lugansk.

»Evakuiranih je bilo 1775 ljudi,« je na družbenih omrežjih danes zapisal guverner regije Harkov Oleg Sinegubov. Dodal je, da so v zadnjih 24 urah ruske sile izvedle artilerijske in minometne napade na 30 naselij v regiji Harkov.

FOTO: Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Po navedbah ruskega obrambnega ministrstva je vojska »osvobodila pet vasi v regiji Harkov kot rezultat napadalnih akcij,« pod ruskim nadzorom naj bi bila tudi vas Keramik v regiji Doneck.

Rusija je v noči na petek po navedbah ukrajinskega obrambnega ministrstva začela kopensko ofenzivo v regiji Harkov na severovzhodu Ukrajine. Kot so sporočili, so ruske sile skušale prebiti ukrajinske obrambne linije, a je ukrajinska stran napad odbila.

FOTO: Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v petek na tiskovni konferenci v Kijevu dejal, da so ruske sile sprožile nove protinapade na tem območju in da so boji siloviti.

Da je potekalo močno obstreljevanje, v katerem sta bili v petek zjutraj ranjeni dve osebi, je potrdil tudi lokalni uradnik v obmejnem mestu Vovčansk s 3000 prebivalci. Izvedli so evakuacije v mestu in okolici. Rusija je v petek izvedla tudi zračne napade na obmejno območje.

FOTO: Vyacheslav Madiyevskyy/Reuters

Ukrajinske sile so medtem po poročanju tujih tiskovnih agencij okrepile napade na cilje v Rusiji in na območjih v Ukrajini, ki jih nadzoruje Rusija, zlasti na energetsko infrastrukturo.

V napadu na skladišče nafte v regiji Lugansk so bili v petek pozno zvečer ubiti trije ljudje, osem jih je bilo ranjenih, v skladišču je izbruhnil velik požar, je poročala francoska tiskovna agencija AFP.