Na prizorišču COP30 prišlo do požara, udeležence so evakuirali

Na območju prizorišča COP30, podnebne konference Združenih narodov v Belému v Braziliji, je izbruhnil požar, poroča AFP. Potrebna je bila evakuacija.

Medtem ko so preplašeni delegati bežali proti izhodom, so se ekipe Združenih narodov in varnostno osebje soočile z ognjem. Med delegati, ki so morali zapustiti območje konference, so bili tudi slovenski.

FOTO: Adriano Machado/Reuters

Kot poroča AFP, je hodnik preplavil dim, ljudje so vpili. Gasilci so prispeli na kraj dogodka, ko se je dim že valil z notranje in zunanje strani prizorišča konference.

FOTO: Adriano Machado/Reuters

Do požara je prišlo, medtem ko so ministri z vsega sveta sredi pogajanj skušali premostiti zastoj glede fosilnih goriv, podnebnih financ in trgovinskih ukrepov, le dan pred koncem dvotedenske konference.

Reuters je nekaj pred 19. uro navedel, da ogenj prisotnih ni poškodoval. Nihče ni ranjen.