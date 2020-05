FOTO:Na obrobju Benetk gori kemična tovarna, razglasili so rdeči alarm

Nad industrijsko cono Porto Marghera na obrobju Benetk se dviguje steber gostega črnega dima, ki je viden z območja celotnega mesta in širše. Zagorelo je v tamkajšnji kemični tovarni 3V Sigma, v kateri proizvajajo barve, topila in belila.Oglasile so se sirene, ki označujejo kemično nevarnost. Kot poroča Il Corriere del Veneto, so razglasili rdeči alarm.Župan Benetkje tvitnil, da prebivalcem svetujejo, naj do rezultatov analize dima ostanejo doma in zaprejo okna. Zatesnijo naj jih z mokrimi krpami, da strupeni dim ne bi prodrl v domove. Za prebivalce Porta Marghere je ta ukrep po odločitvi policistov obvezen, sicer pa je beneška občina objavila, da je požar onesnažil le območje tovarne.Po informacijah iz medijev je do požara prišlo okoli 10. ure dopoldne, in sicer zaradi eksplozije rezervoarja s 1000 kubičnimi metri kemikalij, ki jih uporabljajo pri proizvodnji barv. Gorela naj bi etanol in metanol.Zaenkrat poročajo o dveh huje ranjenih, ki sta že v bolnišnični oskrbi. Občinarji so sicer opoldne objavili, da veter piha v smeri starega mestnega jedra Benetk.