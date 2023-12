Na od vojne razdejanem območju v Gazi prisotna huda lakota in obup

Prebivalci območja Gaze so v veliki nevarnosti, je v sredo opozoril generalni direktor Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus. Dejal je, da sta na od vojne razdejanem območju prisotna huda lakota in obup. Mednarodno skupnost pa je pozval k nujnim ukrepom za ublažitev nevarnosti za prebivalce Gaze in humanitarne delavce.

WHO je v sporočilu za javnost izpostavila, da so bile po navedbah njenega osebja v torek potrebe po hrani še vedno akutne na celotnem območju Gaze. »Sposobnost WHO, da bolnišnice oskrbuje z zdravili, medicinskim materialom in gorivom, je vse bolj omejena zaradi lakote in obupa ljudi na poti do bolnišnic in v njih,« so še poudarili po poročanju francoske tiskovne agencije AFP.

Organizacija je še sporočila, da je v torek dostavila zaloge v dve bolnišnici - eno na severu in eno na jugu območja Gaze. 21 od 36 bolnišnic v palestinski enklavi sploh ne deluje več. »Varnost našega osebja in neprekinjeno delovanje sta odvisna od tega, ali bo v celotno Gazo takoj prispelo več hrane,« je dejal Tedros.

Skrušen moški, ki objokuje smrt sorodnika. FOTO: Afp

Varnostni svet Združenih narodov je prejšnji teden v resoluciji pozval k varni in neovirani dostavi humanitarne pomoči v velikem obsegu, ni pa pozval k takojšnji prekinitvi spopadov.

Tedros je dejal, da resolucija vzbuja upanje na izboljšanje razdeljevanja humanitarne pomoči v Gazi, da pa poročila s terena kažejo, da še nima učinka. »Sedaj nujno potrebujemo prekinitev ognja, da bi civilistom prihranili nadaljnje nasilje in začeli dolgo pot k obnovi in miru,« je pozval.

K trajnemu premirju na območju Gaze je v sredo v pogovoru z izraelskim premierjem Benjaminom Netanjahujem pozval tudi francoski predsednik Emmanuel Macron, so sporočili iz Elizejske palače. Kot so dodali, si bo Francija v prihodnjih dneh v sodelovanju z Jordanijo prizadevala za izvajanje humanitarnih operacij v Gazi.

Ženska kleči nad truplom svojega bližnjega. FOTO: Afp

Macron, Netanjahujev zaveznik od začetka vojne, ki jo je 7. oktobra sprožil napad palestinskega skrajnega gibanja Hamas na Izrael, je izraelskemu premierju povedal tudi, da je zaskrbljen zaradi smrti civilistov in humanitarne krize v Gazi. Izpostavil je tudi nujnost končanja nasilja izraelskih naseljencev nad palestinskimi civilisti na zasedenem Zahodnem bregu in ustavitve gradnje novih judovskih naselbin.

Iz Netanjahujevega urada so sporočili, da se je premier v telefonskem pogovoru Macronu zahvalil za pripravljenost Francije pomagati pri ponovni vzpostavitvi varnosti na izraelsko-libanonski meji.