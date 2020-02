Na Otoku še vedno v primežu poplav

Številni na Otoku se še vedno soočajo s poplavami in kaosom v prometu, saj so številne ceste zaprte, prav tako so prekinjene železniške povezave, potem ko je minuli konec tedna predvsem Wales in Anglijo bičala nevihta Dennis . Do zdaj so umrli trije ljudje, več tisoč so jih evakuirali. Nevarnosti še zdaleč ni konec, saj reke še naraščajo. Več sto opozoril pred poplavami še vedno velja, med drugim pet resnih opozoril za območju reke Teme v Worchestershiru na zahodu Anglije.Reka Ouse v Yorku bo še naraščala, že zdaj je svojo normalno gladino presegla za 4,36 metra, navaja BBC. Konec tedna je v Walesu in Angliji v 48 urah padlo več dežja, kolikor je sicer mesečno povprečje. V Aberdaronu na jugu Walesa so izmerili vetrove s hitrostjo več kot 150 kilometrov na uro.Novi minister za okolje, ki se je moral otepati očitkov o neučinkovitosti, je za britanske medije poudaril, da vlade neurje ni presenetilo, da pa so zanj krive podnebne spremembe. Dodal je, da pač nikoli ne bodo mogli zaščititi vseh gospodinjstev. A vlada bo v naslednjih petih letih namenila več kot štiri milijarde evrov za ukrepe v boju proti ekstremnim dogodkom.Prebivalcem so morali pomagati v Worcestershiru, kjer so jih reševali s čolni. Namestili so jih v srednji šoli. Na pomoč je priskočila tudi vojska, ki je pomagala predvsem osebam v okrožju West Yorkshire, kjer jih je že prejšnji teden prizadela nevihta Ciara.Nevihta je zajela tudi večji del Francije, kjer je danes brez elektrike še vedno okoli 20.000 ljudi. Moten je bil železniški promet.