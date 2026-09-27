Na Otoku zaradi suma z eksplozivi evakuirali območje pri letalskem oporišču

Britanska policija je danes razglasila izredne razmere in evakuirala več objektov v bližini vojaškega oporišča RAF Fairford v grofiji Gloucestershire na zahodu države. Pred tem je aretirala več moških zaradi suma kaznivih dejanj, povezanih z eksplozivi, poroča britanski BBC.

Evakuacije so izvedli na območju vasi Whelford, kjer strokovna enota britanske vojske za odstranjevanje eksplozivnih sredstev pregleduje več vozil. Policija je sporočila, da je območje zavarovano in da je incident pod nadzorom. Preiskavo vodi protiteroristična policija, identitete osumljencev in podrobnosti o njihovih domnevnih načrtih pa za zdaj niso znane.

FOTO: Toby Shepheard/Reuters

Po poročanju BBC so zaradi incidenta poostrili varnost tudi v nekaterih drugih ameriških letalskih oporiščih v Veliki Britaniji. RAF Fairford naj bi bil na najvišji stopnji pripravljenosti Delta, RAF Lakenheath pa na drugi najvišji stopnji Charlie.

RAF Fairford je pomembno oporišče ameriškega letalstva na Otoku in ga uporabljajo tudi težki bombniki B-1, B-2 in B-52. Letos je bilo oporišče vključeno v ameriške vojaške operacije proti Iranu, potem ko je tedanji britanski premier Keir Starmer dovolil uporabo britanskih baz za ameriške operacije proti iranskim raketnim zmogljivostim.

Za zdaj ni potrjenih informacij, da bi bil incident povezan z Iranom, Rusijo ali drugim tujim akterjem.