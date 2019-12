Na Pantovčak bi se lahko znova povzpela Kolinda

Čokolinda in družbena omrežja

Prepričljiva prednost

Kolinda Grabar-Kitarovićeva je na začetku kampanje zapela tudi Thompsonovo pesem Lijepa li si. FOTO: Zaslonska Slika/facebook

Na Hrvaškem se je danes uradno začela predvolilna kampanja za predsedniške volitve, za vodjo države bo tekmovalo 11 kandidatov. Favoritinja je še vedno sedanja predsednica, ki si nabira točke tudi s »Čokolindo«.Hrvaška predsednica je kampanjo za drugi predsedniški mandat začela točno ob polnoči s srede na četrtek v Dražicah na Grobnišćini, kjer je po govoru z glasbeniki zapela tudi Lijepa li si kontroverznega. Navedla je, da je iz Grobnišćine pred petimi leti začela pot do zmage, ki jo pričakuje tudi tokrat. Po njenem so volitve zelo pomembne, ker odločajo o tem, ali se bo Hrvaška, ki se lahko uvrsti med najrazvitejše države na svetu, vrnila v stanje brezupa. Čeprav je priznala, da je delala napake, je poudarila, da nobena od teh ni ogrozila nacionalne varnosti Hrvaške in njenega ugleda v svetu.V okviru kampanje pred predsedniškimi volitvami je v sredo v Križevcih pojasnila »soglasje za proizvodnjo Čokolinde«: »Lahko se mi smejijo, kolikor se hočejo, pomembno je le, da naša država in gospodarstvo rasteta.« Po njenem prepričanju bi se Čokolinda dobro prodajala ne le v jugovzhodni Evropi, temveč tudi na Bližnjem vzhodu. Pojasnila je, da se njena izjava o zagrebškem županu: »Če bo obsojen, mu bom v zapor nosila pecivo,« nanaša na dejstvo, da nihče ni kriv, dokler ni pravnomočno obsojen.Čokolinda odmeva predvsem na družbenih omrežjih, odkar je Kolinda Grabar Kitarović razburila Dubrovničane, ko je otrokom v vrtcu podarila svoje fotografije in čokolade srbskega proizvajalca. Navdihnila je tudi druge kandidate na predsedniških volitvah, kot stain, ki bi svoje prehrambne izdelke poimenovali Čokoškoro in Čokolakušić.Državni volilni komisiji so predali kandidature z zadostnim številom podpisov Kolinda Grabar Kitarović, nekdanji premier SDP, pevec Miroslav Škoro, evropski poslanec Mislav Kolakušić, ekonomistter nekdanji pravaš in sedanji prvak stranke Desno. Dovolj podpisov so zbrali še režiseroziroma Milan Bandić, kandidatka Delavske fronte, poslanec(Sip), predsednica Startain predsednik Hrvaške stranke čakavcev, kajkavcev in štokavcevKolinda Grabar Kitarović je predala več kot 231.000 podpisov volivcev, škatle s podpisi pa sta ji pomagala prinesti predsednika hrvaške vlade in sabora,in. Njen največji tekmec, podjetnik in pevec Škoro, jih je predal približno 70.000, Milanović pa okoli 78.000. Nekdanjega predsednika SDP poleg največje opozicijske stranke podpira 12 manjših sredinskih in levosredinskih strank. Milanoviću je izrekel podporo tudi, edini saborski poslanec Hrvaške demokratske zveze Slavonije in Baranje, ki je partnerka vladne večine v parlamentu.Po zadnji redni raziskavi Crobarometer in agencije Ipsos, ki jo je v ponedeljek objavila Nova TV, Kolindo Grabar Kitarović podpira 32,4 odstotka od 989 vprašanih, Milanovića pa 21,9 odstotka. Na tretjem mestu je Škoro s 17,3 odstotka, na četrtem pa Kolakušić s 7,4 odstotka podpore.