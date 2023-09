Na pogovorih v Sočiju Putin in Erdoğan o obnovi sporazuma o žitu

V ruskem črnomorskem letovišču Soči sta se danes sešla ruski in turški predsednik Vladimir Putin in Recep Tayyip Erdoğan. Putin je ob začetku srečanja dejal, da je Rusija odprta za pogovore o obnovitvi sporazuma o izvozu žita čez Črno morje, Erdoğan pa je napovedal pomembno izjavo o izvozu ukrajinskega žita, poročajo tuje tiskovne agencije.

»Verjamem, da bo sporočilo, ki ga bom podal na novinarski konferenci po najinem srečanju, zelo pomembno za svet, zlasti za afriške države,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP sporočil Erdoğan ob začetku pogovorov s Putinom.

»Vem, da nameravate odpreti vprašanje sporazuma o žitu. Odprti smo za pogajanja o tem,« pa je ob začetku srečanja dejal Putin.

Rusija julija odstopila od dogovora

Turčija si prizadeva oživiti sporazum, ki so ga podprli ZN in je omogočal varen prehod žita iz treh ukrajinskih črnomorskih pristanišč. Rusija je julija odstopila od dogovora, odtlej pa izvedla več zračnih napadov na ukrajinsko pristaniško infrastrukturo.

Turčija, članica Nata, ki kljub vojni v Ukrajini ohranja dobre odnose tako z Moskvo kot s Kijevom, po poročanju AFP upa, da bo sporazum o žitu uporabila kot podlago za ponovni začetek mirovnih pogovorov med Rusijo in Ukrajino.

To je sicer prvo srečanje ruskega in turškega predsednika, odkar je bil Erdoğan maja znova izvoljen na položaj. Turškega predsednika v Sočiju spremlja številna delegacija, v kateri so med drugim ministri za obrambo, zunanje zadeve, energetiko in finance.

Po napovedih bosta Putin in Erdoğan govorila tudi o dvostranskih in regionalnih vprašanjih. Turški predsednik je dejal, da želi Ankara povečati letno trgovino z Moskvo z 62 milijard dolarjev na sto milijard dolarjev. Kot je dodal, podpira prizadevanja Rusije, da bi bil del te trgovine v ruski in turški valuti, še poroča AFP.