Na pogrebni slovesnosti za Jacksona tudi kritike ameriške vlade

Nekdanji predsednik ZDA Barack Obama je v petek na pogrebni slovesnosti za pokojnim borcem za državljanske pravice in politikom Jessejem Jacksonom v Chicagu kritiziral sedanjo vlado predsednika Donalda Trumpa, čeprav je ni izrecno omenil, poročajo ameriški mediji. Nastopila sta med drugimi tudi nekdanja predsednika Joe Biden in Bill Clinton.

Jackson je umrl februarja v starosti 84 let, po boju z boleznijo podobno Parkinsonovi. Na pogrebni slovesnosti so se zbrali vidni demokratski politiki, pa tudi gostje iz tujine, kot je predsednik Kolumbije, govor je imel tudi zvezdnik košarkarske lige NBA Isiah Thomas. Jacksona bodo sicer pokopali danes na zasebni slovesnosti.

»Živimo v času, ko je težko ohraniti upanje. Vsak dan se zbudimo z novim napadom na naše demokratične institucije, novim udarcem ideji pravne države, kršitvijo splošnih moralnih načel,« je na pogrebni slovesnosti dejal Obama. Ob tem je bil kritičen, da se znanost in strokovno znanje omalovažujeta, medtem ko nevednost in nepoštenost, krutost in korupcija prinašajo neizmerne koristi.

»Zato je lahko skušnjava, da se prepustimo malodušnosti, da se predamo cinizmu. Toda ta človek, pastor Jesse Louis Jackson, nas navdihuje, da izberemo težjo pot. Njegov glas nas vse poziva, da postanemo glasniki sprememb, da postanemo glasniki upanja,« je nadaljeval. Američane je pozval, naj storijo vse, kar morejo, ne zaradi slave, ampak ker bo to njihovemu življenju dalo smisel.

Sin pokojnega pastorja Jesse Jackson Jr. na očetovem pogrebu. FOTO: Alyssa Pointer/Reuters

Biden je pozval Američane, naj dokončajo delo, ki ga je Jackson začel, newyorški aktivist in pridigar Al Sharpton pa je Američanom dejal, da bo po nevihti posijalo sonce, če se organizirajo, registrirajo za volitve in storijo vse, kar morejo.

Nekdanja podpredsednica ZDA Kamala Harris, ki je leta 2024 izgubila volitve proti Donaldu Trumpu, je začela s šalo. »Naj samo rečem, da sem veliko tega, kar se dogaja, napovedala,« je dejala in izzvala smeh prisotnih. »Nočem reči, da sem vam rekla, kaj se bo zgodilo, ampak dogaja se, kar sem pričakovala,« je dejala.

Guverner Illinoisa JB Pritzker je posebej poudaril Jacksonovo tesno povezavo s Chicagom, župan Brandon Johnson je množici pripovedoval o Jacksonovi tekmovalnosti v zasebnem, neprevidnem trenutku, ko sta se pogovarjala o najboljših igralcih NFL in Jacksonovi lastni nogometni karieri.