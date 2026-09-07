Na pogrebu Ratka Mladića se zbira nepregledna množica

V Beogradu se je danes zjutraj začel pogreb nekdanjega poveljnika vojske bosanskih Srbov Ratka Mladića, ki je bil zaradi genocida v Srebrenici ter vojnih hudodelstev in zločinov proti človečnosti pravnomočno obsojen na dosmrtni zapor. Mladić je 27. avgusta umrl v bolnišnici v Haagu, star 84 let.

Njegovo krsto so zjutraj razstavili v cerkvi svetega Luke na območju Košutnjaka, kamor so začeli prihajati svojci, veterani in drugi udeleženci pogreba. Po poročanju srbskega portala Telegraf se je že v zgodnjih jutranjih urah zbralo večje število ljudi, zaradi česar je bil promet v Ulici kneza Višeslava oviran.

Krsta bo v cerkvi do poldneva, ko se bo začelo pravoslavno bogoslužje, ki ga bo po napovedih vodil srbski patriarh Porfirij. Nato bo pogrebna povorka krenila proti Topčiderskem pokopališču, kjer je pokop v družinski grobnici predviden okoli 13.30. Zaradi pričakovanega velikega števila ljudi so pri cerkvi postavili tudi velike zaslone, na katerih bodo prenašali pogrebni obred.

Ceste na območju Košutnjaka v Beogradu so zaradi pogreba,ki se ga bo udeležila ogromna množica, zelo obremenjene. FOTO: Oliver Bunic/AFP

Mladić je zadnja leta kazni preživel v slabem zdravstvenem stanju in je doživel več možganskih kapi. Njegova družina je večkrat zahtevala, da bi ga zaradi zdravljenja premestili v Srbijo, vendar sodišče zahtevam ni ugodilo.

Njegov sin Darko Mladić je pred pogrebom pozval, naj slovo od očeta mine mirno in brez incidentov. Družina je ob tem znova kritizirala zdravljenje Mladića v Haagu in trdila, da ni bil deležen ustrezne zdravstvene oskrbe.