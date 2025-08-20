Na Poljskem eksplodiral brezpilotnik

Na vzhodu Poljske je danes na koruzno polje strmoglavil brezpilotni letalnik in tam eksplodiral. Po dosedanjih informacijah tamkajšnjega tožilca gre najverjetneje za vojaško brezpilotno letalo in ne za civilni letalnik tihotapcev, kot so sprva domnevali. Izvor brezpilotnika za zdaj ni znan, so poročale tiskovne agencije.

Brezpilotnik je danes zgodaj zjutraj padel na polje približno sto kilometrov jugovzhodno od Varšave, okoli 120 kilometrov od poljske meje z Ukrajino in 100 kilometrov od meje z Belorusijo.

Na posnetkih, objavljenih na poljskem spletnem portalu LukowTV, je videti blisk, ki mu sledi glasen pok. V več hišah v bližini so se razbila okna. Nihče ni bil poškodovan, je poročala nemška tiskovna agencija DPA.

Policisti so na mestu strmoglavljenja letalnika našli ožgane plastične in kovinske ostanke. Minister za obrambo Władysław​ Kosiniak-Kamysz je dejal, da policija in vojska trenutno varujeta in preiskujeta celotno območje, tudi s helikopterji in izvidniškimi letalniki.

FOTO: Kacper Pempel/Reuters

Minister Kosiniak-Kamysz je sprva dejal, da brezpilotnik nima vojaških značilnosti in da bi ga lahko uporabljali tudi tihotapci.

Tožilec v Lublinu na vzhodu Poljske je pozneje na novinarski konferenci povedal, da je po dosedanjih podatkih velika verjetnost, da gre za vojaški brezpilotnik. Ob tem je izključil možnost, da bi šlo za civilni ali tihotapski letalnik. Povedal je tudi, da za zdaj ni mogoče ugotoviti niti izvora brezpilotnega letala niti tega, od kod je priletelo, je poročala tiskovna agencija AFP.

Po poročanju poljskih medijev, ki se sklicujejo na vire na ministrstvu za obrambo, gre za različico ruskega brezpilotnika gerbera. Brezpilotno letalo te vrste so v začetku meseca našli v Litvi. Vilna je zaradi tega zaprosila Nato za takojšnje ukrepe za okrepitev svoje zračne obrambe.