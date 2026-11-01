Na Poljskem se zaostruje spor za nadzor nad ustavnim sodiščem

Evropska komisija je v soboto poljskega predsednika Karola Nawrockega pozvala, naj potrdi imenovanje novih ustavnih sodnikov. Na Poljskem se v tem času zaostruje spor med koalicijo in opozicijo zaradi suspendiranja predsednika ustavnega sodišča Bogdana Swieczkowskega in njegovega namestnika, kar je tudi sprožilo proteste pred stavbo sodišča.

»Poljske oblasti morajo zagotoviti, da lahko ustavno sodišče deluje v skladu s poljsko ustavo in ob upoštevanju sodne prakse Sodišča Evropske unije,« je po poročanju francoske tiskovne agencije AFP dejal tiskovni predstavnik Evropske komisije. Krizo na Poljskem je v petek zvečer sprožilo obvestilo na spletni strani ustavnega sodišča, da sta dosedanji predsednik sodišča Bogdan Swieczkowski in njegov namestnik začasno razrešena svojih dolžnosti.

FOTO: Mladen Antonov/AFP

Swieczkowski je bil imenovan v času vladanja desne stranke Zakon in pravičnost (PiS), ki je trenutno v opoziciji. Vlada premierja Donalda Tuska si po lastnih besedah prizadeva depolitizirati sodišče in odstraniti sodnike, ki jih je imenovala prejšnja vlada pod vodstvom PiS, ki je bila na oblasti med letoma 2015 in 2023. Toda Nawrocki iz vrst PiS je letos zavrnil prisego treh ustavnih sodnikov, ki jih je imenoval poljski parlament. Ko so sodniki nato zaprisegli pred parlamentom, pa jim predsednik ustavnega sodišča ni dovolil vstopa v stavbo in prevzema funkcij, poroča nemška tiskovna agencija DPA.

FOTO: Mladen Antonov/AFP

Nawrocki je v soboto tudi opozoril, da je bilo ustavno sodišče nasilno prevzeto. Tusk pa je za nastalo krizo okrivil opozicijo, češ da želi uničiti demokracijo in vladavino prava. »Imenujmo stvari z njihovim pravim imenom. Na Poljskem že leta obstajajo organizacije in politiki, ki želijo uničiti demokracijo in vladavino prava,« je dejal Tusk in dodal, da bi ustavno sodišče moralo svoje naloge izpolnjevati neodvisno in v skladu z ustavo.